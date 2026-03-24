Orbán Viktor beszéde elején arra emlékeztetett, hogy 2018-ban is tartottak Nagykanizsán gyűlést, de most többen vannak – emlékeztetett az Index helyszíni tudósítója. A kormányfő a tiszásokhoz is szólt: „Biztos itt vannak ezen a téren azok, akik a mi híveink, és 2022-ben is kitüntettek a bizalmukkal. Azt kérem önöktől, hogy újítsuk meg a 2022-ben kötött háborúellenes szövetségünket. Biztos vannak olyanok is, akik inkább érdeklődők, nekik is köszönöm, hogy eljöttek. Biztos vannak hátul tiszások, nekik is köszönöm, hogy eljöttek, mert amit mondok, számukra is fontos lehet. Miután általában fiatal emberek, sőt, gimnazisták, volna is hozzájuk néhány szavam.”

Úgy látja, „befordultunk a célegyenesbe, sokat gondolkodni nem kell, ez olyan, mint a 400 méteres síkfutás, nincs taktika, nincs agyalás, menni kell előre. Ha mindannyian elvégezzük a munkánkat, nagy győzelmet fogunk aratni”.

A miniszterelnök azt állította, hogy Zelenszkij ukrán elnök katonákkal fenyegeti.

Azt is mondta, hogy most már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a választási kampányba, lehallgatják a külügyminisztert és beépülnek a magyar politikába.

Orbán Viktor az országjárásról kijelentette: „A hátamon viszem az egészet, azért, hogy mindenki lása, aki hisz abban, amiben én hiszek, akivel van egy közös szenvedélyem – Magyarország –, hogy most ki kell állni a hazánkért.” A miniszterelnök hangsúlyozta, élvezni akarják, hogy az ország minden városában ismét együtt lehetnek, ezért visszautasítják az acsarkodást.

Szerinte rendkívül igazságtalan négy év volt.

„abból áll a magyar politika és kormányzás, és az önök élete is, hogy mások által okozott válságokat kell elhárítanunk. A Covidot se mi okoztuk, a háborút se, az inflációt se, a brüsszeli elhibázott szankciókat se. Ezeket nem mi csináltuk, mégis ezek blokkolják a magyar gazdaságot. Szerencsésebb időkben annyi munkával, amit önök dolgoznak, meg amit én is dolgozok, kétszer ilyen gyorsan haladnánk”.

A kormányfő konkrét példát is hozott: a háború előtt 7 milliárd eurót fizettek az energiáért, a háború után már 17 milliárd eurót. Ennek ellenére elértek olyan célokat, ami „békeidőben is a dicsőségünkre vált volna", például 11 százalékkal emelték a minimálbért.

Kitért arra is, hogy 2010 óta családbarát Magyarországot építenek, nem engedik, hogy gúnyolódjanak a családokkal, „az apa férfi, az anya nő, jó napot kívánok, nem nyitunk vitát”. Bevezették azt is, ami Magyarországon kívül sehol nincs, sőt, gondolni sem mertek rá máshol: a többgyermekes édesanyák élethosszig adómentesek.

Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott, ma 4,7 millió, és „ha hagyják, hogy folytassam, a következő ciklus végére 5 millió ember dolgozik Magyarországon, az átlagjövedelem el fogja érni az egymillió forintot”. A fiataloknak és a tiszásoknak is üzent a kormányfő:

A fiataloknak Magyarországon lehet a legkönnyebben lakáshoz jutni. Kedves tiszások, voltam én is fiatal. 1989-ben, Nagy Imre újratemetésén azt mondtam, hogy a hatodik, szimbolikus koporsóban a következő húsz, vagy ki tudja hány évünk fekszik. Tisztelt tiszások, kedves fiatalok, ha Magyarországon ukránbarát kormány alakul, keresztet vethettek a következő húsz évetekre, mert egy ukránbarát kormány nem csak háborúba viszi Magyarországot, hanem beáll a sorba és odaadja a magyarok pénzét Brüsszelnek, ahonnét elküldik Ukrajnába. Annak a pénznek a kamatait nem csak mi, hanem a gyerekink, de lehet az unokáink is fizetni fogják.

A kormányő kitért arra is, hogy „Európának nincs pénze, de támogatják a háborút, az Európai Unió azért vesz fel hitelt – aminek a tagállamok adják a fedezetét -, hogy elküldjék Ukrajnába. Most éppen 90 milliárd eurót akarnak küldeni hitelként. Én láttam a hitelszerződést, amit az ukránokkal akartak kötni, abban az szerepelt, hogy ezt a 90 milliárdot akkor kell Ukrajnának visszafizetnie, ha legyőzték az oroszokat, és az oroszok jóvátételt fizetnek. Nem akarom bántani a tiszásokat, de azt kívánom nekik, hogy addig álljanak fél lábon, míg az oroszok jóvátételt fizetnek az ukránoknak. Az a pénz sosem jön vissza. Elment már 200 milliárd euró, most 90 milliárdról van szó, de az asztalon van egy 800 milliárd dolláros, és egy 700 milliárd dolláros csomag”.

Orbán Viktor leszögezte: „Nem szeretek, nem is szoktam ígérgetni, ha valamit teszek, az vállalás. Azt vállalom, ahogy az előző négy évben képesek voltunk és képes voltam, hogy a következő négy évben is képesek leszünk, képes leszek arra, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ideértve annak pénzügyi terheit is. Meg fogom védeni azt, ami a magyaroké, ami az önöké. Nem engedem, hogy kizsebeljék a magyarokat, és elvigyék az önök pénzét Ukrajnába”.

Orbán Viktor hangsúlyozta, olyan gazdaságpolitika kell, ami elviseli az iráni háború terheit is, ráadásul Európában

mindenki ara készül, hogy újabb tömeges migrációs hullám fenyeget. Iránból egy ugrás Törökország, aztán a Balkán, és itt vannak a kerítésnél. Arra kell készülnünk, hogy újabb tömeges migrációs hullámmal kell megküzdenünk. Megvédeni az országot a migrációtól csak az tudja, aki egyszer már megcsinálta. Én tudom milyen, amikor a német kancellár a tűsarkújában a mellkasomon áll. Tudom milyen, amikor bele akarják préselni Magyarországot a sorba, hogy ne lógjon ki. Nemet kell tudni mondani. Nem az a kérdés, hogy ki akar, vagy nem akar migrációt, a kérdés az, hogy ki tud nemet mondani. Épelméjű ember háborút sem akar, az a kérdés, hogy ki tud, ki mer, kinek van tapasztalata ahhoz, hogy nemet tudjon mondani.

A kormányfő megjegyezte: „Mindaz, amit velem szemben hoznak fel, hogy nem vagyok már fiatal, ezen nem tudok segíteni, hogy már túl régóta vagyunk hatalmon, ezek valójában nem ellenérvek, hanem érvek mellettünk, mert ebben a pillanatban tapasztalatra, biztonságra van szükségünk.

„Ezek súlyos és nehéz ügyek, helytállni csak akkor lehet, ha van bátorság, tapasztalat, tiszta fej, hideg vér és biztos kéz. Én nem kiabálok a tiszásokra, én nem ócsárlom az elnöküket se. Tudnék mondani néhány dolgot, de ez nem tartozik ide. Ha valaki kormányra akar kerülni, mint a tiszások, pozíciót vagy hatalmat akar, vagy éppen miniszterelnök akar lenni, ez egy szabad ország, mindenkinek szabad megpróbálni, de nekünk kell dönteni. Azt mondom önöknek, mindennek rendelt ideje van, a kormányzásban és a politikában különösen. Valamikor változatni kell és valamikor a biztonságra kell törekedni.

Most a biztonság a legnagyobb érték, ezért a biztonság mellett kell szavaznunk”.

Orbán Viktor személyesebb hangvétellel zárta a beszédét: „A miniszterelnök ne kolduljon szeretetet, legyen férfi, csináljon úgy, mintha ő lenne Oroszlánszívű Richárd, aki mindig pontosan elvégzi a kötelességét, de higgyék el, a miniszterelnök is emberből van, ezt csak a kampányban vallom be. A támogatás számít. Ezek olyan jó évek, semmi okunk, hogy abbahagyjuk”.