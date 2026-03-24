Megtorpant a drágulás az egyik üzemanyagfajta hazai beszerzési áránál

Március 24-e keddtől a benzin nagykerára literenként bruttó 6 forinttal emelkedett, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 18 forinttal lett több. A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 12 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad – írta a holtankoljak.hu..

A piaci árak (amit a nem magyar rendszámos járművek tankolnak itthon) kedden még az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 686 Ft/liter

Gázolaj: 769 Ft/liter

Ezzel a különbség a védett árak és a piaci árak között tovább nőtt, a 95-ös benzin esetében már 91 forint literenként, a gázolaj esetében pedig 153 forint/liter