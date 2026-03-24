2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Young caucasian woman at self-service gas station, hold fuel nozzle and refuel the car with petrol, diesel, gas. Pretty woman filling her auto with gasoline or benzine, outdoors. Self service gas pump.
Nyitókép: romrodinka/Getty Images

Megtorpant a drágulás az egyik üzemanyagfajta hazai beszerzési áránál

A keddi 6 (benzin) és 18 (gázolaj) forintos literenkénti áremelkedés után még tovább szökik az egyik üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára.

Március 24-e keddtől a benzin nagykerára literenként bruttó 6 forinttal emelkedett, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 18 forinttal lett több. A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 12 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad – írta a holtankoljak.hu..

A piaci árak (amit a nem magyar rendszámos járművek tankolnak itthon) kedden még az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 686 Ft/liter
  • Gázolaj: 769 Ft/liter

Ezzel a különbség a védett árak és a piaci árak között tovább nőtt, a 95-ös benzin esetében már 91 forint literenként, a gázolaj esetében pedig 153 forint/liter

Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt

Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt
A döntést indokló tájékoztatón a jegybankelnök elmondta, a tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzügyi folyamatokat. Említése szerint a környezet bizonytalanságát az iráni háború és a pénzügyi stabilitás megingása okozza, de az iráni válsághoz hasonló hatás volt látható már 2022-ben is. Az energiaszükséglet miatt devizalikviditási igény biztosításáról is döntött a Monetáris Tanács. Itt a frissített inflációs és GDP-előrejelzés.
 

Csökkentés után ezúttal maradt az alapkamat, döntött a Monetáris Tanács

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Vészhelyzetet hirdetett a kormány, összeomolhat az energiaellátás egy százmilliós országban

Vészhelyzetet hirdetett a kormány, összeomolhat az energiaellátás egy százmilliós országban

A Fülöp-szigetek nemzeti energia-vészhelyzetet hirdetett az iráni háború miatt kialakult üzemanyag- és energiaellátási válság következtében. Az országot más kelet-ázsiai államokhoz hasonlóan súlyosan érinti, hogy Irán gyakorlatilag elzárta a Hormuzi-szorost a nemzetközi hajóforgalom elől - közölte a Sky News.

Kiderült a Lidl, Aldi féltve őrzött titka: ezért tarolnak Magyarországon is

Kiderült a Lidl, Aldi féltve őrzött titka: ezért tarolnak Magyarországon is

A két diszkontlánc működési modellje az egész globális élelmiszer-kiskereskedelmet átformálja, és alkalmazkodásra kényszeríti a hagyományos szupermarketeket.

Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Donald Trump says he delayed strikes on energy targets after "productive" conversations with Tehran, but Iran said suggestions of such talks were "fake news".

