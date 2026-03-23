ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.31
usd:
334.64
bux:
122170.53
2026. március 23. hétfő Emőke
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A résztvevők a Himnuszt éneklik a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján a Millenárison 2024. április 25-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Tizennégy szónok lesz a Patrióták európai találkozóján – helyszíni tudósítás a Millenárisról

Infostart / MTI

Orbán Viktor lesz a fő szónok, beszédét az InfoRádió élőben közvetíti. Elvileg érkezik Andrej Babis is, aki hétvégén a CPAC-en már Budapesten lett volna, de a fegyvergyári incidens miatt visszafordult.

Az Országházban és a Millenárison tartják hétfőn a Patrióták európai pártcsalád első nagy találkozóját, a budai program 13.30-kor kezdődik – értesült a helyszínről az InfoRádió.

A program hitvallása szerint a Budapestre érkezett „európai nemzeti elit” egy új Európa-programot hirdet meg, az összegyűltek nem kérnek a brüsszeli diktátumokból és a multikulturális kísérletekből sem.

A 17 óráig tartó eseményen délután 14 felszólaló lesz, köztük a fő szónok Orbán Viktor, akinek a beszédét az InfoRádió élőben közvetíti. Rajta kívül röviden Marine Le Pen (Franciaország), Matteo Salvini (Olaszország), Santiago Abascal (Spanyolország), Herbert Kickl (Ausztria), Andrej Babis (Csehország) és Geert Wilders (Hollandia) is felszólal, de lesznek szónokok lengyel, észt és görög részről is.

A Millenárison büszkeségpontokon ismerkedhetnek a látogatók a magyar innováció és sport világraszóló eredményeivel, de a turisztikai kuriózumokat is bemutatják.

A nagyközönség előtt a Millenáris ezen a napon zárva tart.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Tizennégy szónok lesz a Patrióták európai találkozóján – helyszíni tudósítás a Millenárisról

orbán viktor

millenáris

patrióta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette

A szlovák miniszterelnök szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet egy felbomló világrendet tükröz, amelyben a korábban meghatározó nemzetközi szervezetek befolyása jelentősen csökkent. A Szlovák Rádió műsorában úgy fogalmazott: a NATO akár szét is eshet, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Azt is kijelentette, fél attól, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén véget érne a két ország közti jó viszony.
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump amerikai elnök hétfőn meghosszabbította az eredetileg 48 órás ultimátumát Iránnak, miután elmondása szerint az utóbbi napokban pozitív tárgyalások zajlottak a két ország között. A hírre nagyot fordultak a piacok, a forint 390-ig erősödött hirtelen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A nyilatkozat egy újabb súlyos orosz támadássorozat után hangzott el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
He says the countries discussed a "total resolution of our hostilities" - but an unnamed source tells an Iranian news agency there has been "no direct or indirect contact with Trump".

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×