Tizennégy szónok lesz a Patrióták európai találkozóján – helyszíni tudósítás a Millenárisról

Az Országházban és a Millenárison tartják hétfőn a Patrióták európai pártcsalád első nagy találkozóját, a budai program 13.30-kor kezdődik – értesült a helyszínről az InfoRádió.

A program hitvallása szerint a Budapestre érkezett „európai nemzeti elit” egy új Európa-programot hirdet meg, az összegyűltek nem kérnek a brüsszeli diktátumokból és a multikulturális kísérletekből sem.

A 17 óráig tartó eseményen délután 14 felszólaló lesz, köztük a fő szónok Orbán Viktor, akinek a beszédét az InfoRádió élőben közvetíti. Rajta kívül röviden Marine Le Pen (Franciaország), Matteo Salvini (Olaszország), Santiago Abascal (Spanyolország), Herbert Kickl (Ausztria), Andrej Babis (Csehország) és Geert Wilders (Hollandia) is felszólal, de lesznek szónokok lengyel, észt és görög részről is.

A Millenárison büszkeségpontokon ismerkedhetnek a látogatók a magyar innováció és sport világraszóló eredményeivel, de a turisztikai kuriózumokat is bemutatják.

A nagyközönség előtt a Millenáris ezen a napon zárva tart.