ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.16
usd:
319.89
bux:
123838.48
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Happy woman paying for groceries at checkout while buying with her family in supermarket.
Nyitókép: Drazen Zigic/Getty Images

Akciós árakat vizsgál a hatóság

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

2026-ban is folytatódik a hagyományos kereskedelmi egységek ellenőrzése.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok 2026-ban is országosan ellenőrzik a hagyományos kereskedelmi egységeket. Ezen ellenőrzések célja a fogyasztók anyagi érdekeinek megerősített védelme, illetve a megtévesztő árfeltüntetési és értékesítési gyakorlatok visszaszorítása – közölte a hatóság az MTI-vel.

Mint a közleményben olvasható, az egész évet átfogó vizsgálatsorozat középpontjában az árfeltüntetési szabályok betartása áll, különös tekintettel az akciós árak jogszerű és egyértelmű kommunikációjára. Elsősorban azokat az üzleteket ellenőrzi a hatóság, ahol a fogyasztók napi és heti bevásárlásaikat végzik, illetve ahol korábbi vizsgálatok során már tapasztaltak jogsértéseket.

2025-ben a kormányhivatalok országosan több mint kétezer kereskedelmi egységet ellenőriztek. A vizsgálatok valamivel több, mint egyharmadában tártak fel jogsértést vagy hiányosságot, amely továbbra is indokolttá teszi a rendszeres, célzott hatósági jelenlétet a kereskedelem területén. Ezekhez az ellenőrzésekhez mintegy kétezer próbavásárlás is kapcsolódott, ezek lehetőséget adtak a valós körülmények közötti vizsgálatra – teszik hozzá.

A leggyakrabban feltárt jogsértések az eladási ár és az egységár nem megfelelő feltüntetéséhez, a mérlegek hitelesítésének hiányához, valamint a vásárlók könyvének nem megfelelő elhelyezéséhez kapcsolódtak. Mint a közleményben olvasható, ezen felül a fogyasztók tájékoztatása a vállalkozás székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről kifogásolható volt több esetben.

Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke az InfoRádióban elmondta: gyakori az akciós árak nem megfelelő feltüntetése. Azokra ugyanis egy európai uniós norma vonatkozik, amely szerint ha akciózik egy vállalkozás, akkor fel kell tüntetni a terméken az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árát, a kedvezményt pedig ahhoz képest lehet számítani.

A jogsértések nyomán a hatóság több mint háromszázmillió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az ellenőrzések összességében azt mutatják, hogy továbbra is visszatérő problémák tapasztalhatóak. A hatóság célja, hogy az ellenőrzések eredményeként átláthatóbbá váljon az árazási gyakorlat, csökkenjen a fogyasztók megtévesztésének kockázata és erősödjön a jogkövető kereskedelmi magatartás. Egyúttal arra ösztönzik a kereskedőket, hogy működésük során kiemelt figyelmet fordítsanak az árfeltüntetésre és a korrekt fogyasztói tájékoztatásra, hozzájárulva a tisztességes piaci verseny és a vásárlói bizalom erősítéséhez – zárul az NKFH közleménye.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Akciós árakat vizsgál a hatóság

fogyasztóvédelem

akció

eitmann norbert

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly dilemma előtt állna a Liverpool, ha valaki meg akarná venni Szoboszlait
Sportközgazdász

Komoly dilemma előtt állna a Liverpool, ha valaki meg akarná venni Szoboszlait
Holtversenyben a huszonötödik legértékesebb labdarúgó lett a ranglistán Szoboszlai Dominik, a piaci értéke azonban több összetevőből áll. Szabados Gábor sportközgazdász szerint a magyar játékos értékén jelentőset növel az a képessége, hogy könnyen illeszkedik be és válik húzóerővé.
 

Mintha a Marca egy gigantikus Real Madrid-ajánlatnak ágyazna meg: minden nap ír Szoboszlairól

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

A Nézőpont Intézet vezetője szerint 40-43 mandátumot szerezhet a Fidesz-KDNP az országos listáról. A Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint sok a régi arc a lista elején. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a fordulat a 4iG-nél, alaposan feltépték a papírt

Itt a fordulat a 4iG-nél, alaposan feltépték a papírt

Foghíjasan indult ez a hét a világ tőzsdéin, tegnap az amerikai tőzsdék az elnökök napja miatt zárva tartottak, míg Ázsiában a Holdújév ünnepe ritkítja meg a nyitva lévő tőzsdék számát. Az USA viszont ma már kinyitott, és Európában is folytatódik a kereskedés - mindkét régióban mérsékeltek az elmozdulások. A geopolitikai bizonytalanság rányomja a bélyegét a hangulatra, az Egyesült Államok és Irán ma Genfben közvetett tárgyalásokat folytat nukleáris vitájuk rendezése érdekében, míg az Egyesült Államok közvetítésével külön béketárgyalásokra is sor kerül Ukrajna és Oroszország között, amelyek valószínűleg a területi vitákra fognak összpontosítani. A magyar tőzsdén eközben folytatódnak az izgalmak, továbbra is korrekció látható a korábbi nagy emelkedés után.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett: komoly áremelkedés várható a magyar benzinkutaknál

Most érkezett: komoly áremelkedés várható a magyar benzinkutaknál

Az orosz olajszállítás január végi kiesése után a Mol a stratégiai készletekhez nyúlna.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jesse Jackson dies aged 84 as Trump pays tribute to 'force of nature' civil rights leader

Jesse Jackson dies aged 84 as Trump pays tribute to 'force of nature' civil rights leader

The US president remembered Jackson, who marched with Martin Luther King Jr in the 1960s, as a good man with "lots of personality" and "grit".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 15:20
Medve bukkant fel Budapest közelében, figyelmeztetést adtak ki
2026. február 17. 14:56
„Minimum gyilkossági kísérletet” – nem marad következmények nélkül a győri horrorbaleset
×
×
×
×