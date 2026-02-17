Akciós árakat vizsgál a hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok 2026-ban is országosan ellenőrzik a hagyományos kereskedelmi egységeket. Ezen ellenőrzések célja a fogyasztók anyagi érdekeinek megerősített védelme, illetve a megtévesztő árfeltüntetési és értékesítési gyakorlatok visszaszorítása – közölte a hatóság az MTI-vel.

Mint a közleményben olvasható, az egész évet átfogó vizsgálatsorozat középpontjában az árfeltüntetési szabályok betartása áll, különös tekintettel az akciós árak jogszerű és egyértelmű kommunikációjára. Elsősorban azokat az üzleteket ellenőrzi a hatóság, ahol a fogyasztók napi és heti bevásárlásaikat végzik, illetve ahol korábbi vizsgálatok során már tapasztaltak jogsértéseket.

2025-ben a kormányhivatalok országosan több mint kétezer kereskedelmi egységet ellenőriztek. A vizsgálatok valamivel több, mint egyharmadában tártak fel jogsértést vagy hiányosságot, amely továbbra is indokolttá teszi a rendszeres, célzott hatósági jelenlétet a kereskedelem területén. Ezekhez az ellenőrzésekhez mintegy kétezer próbavásárlás is kapcsolódott, ezek lehetőséget adtak a valós körülmények közötti vizsgálatra – teszik hozzá.

A leggyakrabban feltárt jogsértések az eladási ár és az egységár nem megfelelő feltüntetéséhez, a mérlegek hitelesítésének hiányához, valamint a vásárlók könyvének nem megfelelő elhelyezéséhez kapcsolódtak. Mint a közleményben olvasható, ezen felül a fogyasztók tájékoztatása a vállalkozás székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről kifogásolható volt több esetben.

Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke az InfoRádióban elmondta: gyakori az akciós árak nem megfelelő feltüntetése. Azokra ugyanis egy európai uniós norma vonatkozik, amely szerint ha akciózik egy vállalkozás, akkor fel kell tüntetni a terméken az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árát, a kedvezményt pedig ahhoz képest lehet számítani.

A jogsértések nyomán a hatóság több mint háromszázmillió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az ellenőrzések összességében azt mutatják, hogy továbbra is visszatérő problémák tapasztalhatóak. A hatóság célja, hogy az ellenőrzések eredményeként átláthatóbbá váljon az árazási gyakorlat, csökkenjen a fogyasztók megtévesztésének kockázata és erősödjön a jogkövető kereskedelmi magatartás. Egyúttal arra ösztönzik a kereskedőket, hogy működésük során kiemelt figyelmet fordítsanak az árfeltüntetésre és a korrekt fogyasztói tájékoztatásra, hozzájárulva a tisztességes piaci verseny és a vásárlói bizalom erősítéséhez – zárul az NKFH közleménye.