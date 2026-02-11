ARÉNA - PODCASTOK
Egy fehér telefontöltő adaptere.
Nyitókép: Unsplash

Töltőket vizsgál az NKFH, korábban tízből kilenc nem felelt meg

Infostart

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság adatai szerint a tavaly megvizsgált akkumulátortöltők 87 százaléka kifogásolható volt, ezért ismét elvégzi a vizsgálatot. A cél, hogy a nem biztonságos termékek ne kerülhessenek a fogyasztókhoz, ezért azokat a hatóság kivonja a forgalomból.

Szinte minden háztartásban megtalálhatóak az univerzális akkumulátortöltők, akár nagyobb mennyiségben is. A kereskedelmi forgalomban ugyanakkor számtalan olyan eszköz érhető el, amelyek nem biztonságosak: a 2025. évben rendkívül magas, 87 százalékos volt a kifogásolási arány, amely kiemelten indokolja az idei ellenőrzéssorozatot. Különösen nagy számban fordulnak elő ilyen termékek az interneten, valamint a távol-keleti üzemeltetésű üzletekben – írja sajtóközleményében a fogyasztóvédelmi hatóság, hozzátéve, hogy a korábbi ellenőrzési adatok alapján az itt kapható mobiltöltők szinte kivétel nélkül veszélyesnek bizonyulnak.

A laborvizsgálatok során főként a szigetelés villamos szilárdságának, a dugórész méreteinek, valamint az úti átalakítóval kombinált termékek kialakításának ellenőrzésére kerül sor.

Az áramütésveszély leggyakoribb oka általában a hálózati részek nem megfelelő elválasztása, a szigetelés hiányosságai, valamint a vezető részek túl közeli elhelyezkedése.

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a mintavétel során mind a beépített, mind a csatlakoztatható vezetékkel ellátott USB töltőket keresik, a csatlakozó pedig egyaránt lehet USB-A, Micro-USB és USB-C típusú is. A mintavétel széles körben történik, az online kereskedelemtől kezdve a szaküzleteken és a távol-keleti üzemeltetésű kisboltokon át egészen a bevásárlóközpontokig.

Amennyiben az NKFH Mechanikai és Villamos Laboratóriuma a vizsgálat során megállapítja, hogy a termék nem megfelelő és a kockázatértékelés szerint a veszély súlyos, nagy vagy közepes, a hatóság gondoskodik a termék forgalomból történő kivonásáról annak érdekében, hogy a veszélyes termékek ne juthassanak a vásárlók kezébe.

A hatósági fellépés mellett ugyanakkor a fogyasztói tudatosságnak is fontos szerepe van: kívülről, ránézésre nem egyszerű a veszélyes termékeket megismerni, ezért

az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy mindig megbízható forrásból, elsősorban szaküzletből szerezzék be az eszközöket.

Csak tanúsítvánnyal rendelkező töltőket válasszanak, kerüljék az ismeretlen márkákat, az ismeretlen eredetű vagy gyanúsan olcsó termékeket, még akkor is, ha azok külsőleg megfelelőnek tűnnek.

A hatóság saját honlapján is közzétette a veszélyes termékek adatbázisát, itt található az NKFH által megvizsgált és kockázatosnak ítélt termékek köre.

biztonság

veszély

fogyasztóvédelem

minőség

áramütés

akkumulátor

töltő

nkfh

