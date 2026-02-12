Sínek közé szorult egy autó Isaszegnél, másodpercek kérdése volt a tragédia – videó

A napokban életveszélyes helyzet alakult ki Isaszeg és Pécel között, amikor a hajnali órákban, rossz látási viszonyok mellett egy személyautó lecsúszott az útról, majd a vasúti átjárónál a sínekre sodródott és elakadt – írja a hvg.hu. Ekkor már közeledett a vonat, az ütközés pedig csak másodpercekre volt.

A helyszínre érkező rendőrök azonnal akcióba kezdtek, és segítettek az autóban ülőknek kikecmeregni a járműből. Az autóból mindenki ki tudott szállni, az utasokat nem szállító vonat azonban nem tudott megállni, és elsodorta a gépjárművet. Személyi sérülés nem történt, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

A Pest vármegyei rendőrség egy videót is közzétett a Facebook-on a történtekről: