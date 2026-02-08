ARÉNA - PODCASTOK
Silhouette of a hand putting a vote into the voting box on pale yellow background. Illustration of the concept of legislative election
Nyitókép: Dragon Claws/Getty Images

A válaszási csalás baloldali mítoszáról ír az Alapjogokért Központ

Infostart / MTI

Az elmúlt időszakban a kutatási trendek a jobboldal erősödését jelzik, míg a Brüsszelnek való megfelelési vágy miatt a Tisza egyre inkább belebonyolódik az Ukrajnával, illetve az adóemelésekkel kapcsolatos hazugságaiba, és ezzel lejtmenetbe is került. Ezért a baloldal elkezdett építeni egy régi-új történetet, a "választási csalás" mítoszát - írta az Alapjogokért Központ az elemzésében.

Az Alapjogokért Központ elemzői rámutatnak: a mostani mítoszépítésből kitűnik, hogy annak "sűrűsödési pontja" Magyar Péter év eleji megnyilvánulásai "alkotmányos puccsról, berepülő drónokról és önmerényletekről". Ezt azonban több hónapos dezinformációs kampány övezi: csak szeptember óta 172 tartalom jelent meg a baloldali nyilvánosságban "választási csalás" tematikájában, tehát átlagosan minden napra jutott több mint egy. "Választási szakértők", "civil szervezetek" és a Tisza részéről mindezek kifejtése és felfuttatása jelenleg is zajlik az elemzés szerint.

Az Alapjogokért Központ a "baloldali mítoszépítési projekt" kapcsán megjegyezte, hogy az minden jogi alapot nélkülöz, kiemelkedő hasonlóságokat mutat a korábbi választások előtt lezajlott hasonló kampányokkal, valamint épp azok valósítják meg, akik valóban terveket gyártottak és gyártanak a jogállam lebontására.

A verseny kezdete előtt már hangoztatott "csalásvád" igazából arra enged következtetni, hogy az induló maga is alacsony valószínűséget lát a saját sikerére - írták az elemzésben.

A magyar választási rendszer egy kipróbált, jól működő és jogi garanciákkal alaposan körülbástyázott gépezet.

Ezt ma már nem csupán a jogi szabályok és az elmúlt választásokon szerzett tapasztalatok, de az ellenzéki szavazatszámlálók is megerősíthetik. Aki tehát, különösen a választás előtt, csalást emleget, arról nyilvánvaló, hogy szándéka nem a magyar demokrácia védelme, hanem a baloldal bármi áron, akár demokratikus legitimáció nélkül történő hatalomra juttatása - fogalmazott az Alapjogokért Központ.

