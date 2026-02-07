Itt a szezon, erre is figyelni kell, különben baj lesz

A farsangi tombolaszezon jogi kötelezettségeket is hoz: a tombolázás ugyanis szerencsejátéknak minősül, így a legtöbb esetben előzetes bejelentést igényel a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) részére – írja a Pénzcentrum.

Aki nem nevelési-oktatási intézményben szervez tombolát, annak legalább tíz nappal a rendezvény előtt jeleznie kell a hatóságnak

– különben könnyen szabálytalanságba csúszhat az ártalmatlannak tűnő játék.

Tombolát bejelentési és végelszámolási kötelezettség nélkül kizárólag a nevelési-oktatási intézményekben lehet tartani. Minden egyéb tombolajátékot legalább 10 nappal a rendezvény lebonyolítása előtt be kell jelenteni az SZTFH-nak. A tombolajátékra és annak bejelentésére vonatkozó részletes információk a Hatóság honlapján érhetőek el.