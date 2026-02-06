ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.78
usd:
319.54
bux:
130030.34
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mikrofonon egy rádió stúdiójában.
Nyitókép: Getty Images/Witthaya Prasongsin

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Surján Orsolya, Papp Bence, Zsigmond Gábor, Káel Csaba, Varga Zsolt, Pető Attila, Tárnok Balázs, Palkovics László.

Szombat

11.00 Surján Orsolya országos tisztifőorvos

14.00 Papp Bence labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője

16.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

18.00 Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

23.00 Káel Csaba filmügyi kormánybiztos

Vasárnap

5.00 Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára

8.00 Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke

13.00 Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

14.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

16.00 Pető Attila kreszprofesszor

18.00 Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője

23.00 Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos

Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

inforádió

aréna

műsorajánló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Századvég: Európában nőtt az atomenergia támogatottsága

Századvég: Európában nőtt az atomenergia támogatottsága
Nőtt Európában az atomenergia támogatottsága és csökkent a technológia elutasítóinak aránya – ez derült ki a Századvég Alapítvány vezetésével az Európai Unió 27 tagországára kiterjedő közvélemény-kutatásból. Az InfoRádió Hortay Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatóját kérdezte.
Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság

Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság

Nagyon sok áltudományos hír terjed az oltásokkal kapcsolatban. Nem az elbizonytalanodó emberekre, szülőkre kell haragudni, ebben a világban nagyon tudnak hatni az érzelmeinkre bizonyos történetekkel – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Surján Orsolya országos tisztifőorvos. Hozzátette: a pandémiás fáradtság még mindig jelen van az emberekben, és árt az influenza elleni küzdelemnek is.
 

Surján Orsolya: a légúti tünetek miatt kórházba kerülteknél az influenza vírusa a leggyakoribb

VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kulcsfontosságú fordulat a pusztító háború szélén táncoló térségben – Donald Trump mégsem készül a támadásra?

Kulcsfontosságú fordulat a pusztító háború szélén táncoló térségben – Donald Trump mégsem készül a támadásra?

Irán folytatni szeretné tárgyalásait az Egyesült Államokkal - közölte az iráni külügyminiszter pénteken, az amerikai elnök közel-keleti megbízottjával, Steve Witkoff-fal, és Donald Trump amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel folytatott tárgyalásai első fordulóját követően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mit csinált Lindsey Vonn: szalagszakadás után úgy tűnik, rajthoz tud állni

Elképesztő, mit csinált Lindsey Vonn: szalagszakadás után úgy tűnik, rajthoz tud állni

A 41 éves amerikai sílegenda, Lindsey Vonn komoly térdsérülése ellenére is rajthoz állhat vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklószámában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Talks with US set to continue after 'good beginning', Iran's foreign minister says

Talks with US set to continue after 'good beginning', Iran's foreign minister says

Abbas Aragchi spoke after hours of talks in Oman ended, which the two countries entered with significantly different positions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 19:22
Most dől el az elektromos rollerezés jövője
2026. február 6. 18:17
Szijjártó Péter is megszólalt az elmaradt teniszes kézfogás ügyében
×
×
×
×