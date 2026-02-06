Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Surján Orsolya országos tisztifőorvos
14.00 Papp Bence labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
16.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
18.00 Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
23.00 Káel Csaba filmügyi kormánybiztos
Vasárnap
5.00 Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára
8.00 Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
13.00 Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
14.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
16.00 Pető Attila kreszprofesszor
18.00 Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője
23.00 Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos