2026. február 6. péntek
Az év legenyhébb napján vagyunk túl

Infostart / MTI

Az év eddigi legenyhébb napja volt a csütörtöki, a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon 16 Celsius-fok volt délután - derül ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-posztjából.

Azt írták: a markáns melegedés hatására csütörtökön az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb volt az idő. A keleti vármegyékben, ahol a felhőzet hosszabb időre felszakadozott, a maximum-hőmérséklet nagy területen meghaladta a 12 Celsius-fokot, egyes helyeken pedig a 15-16 fokot is elérte.

A bejegyzéshez készített infografika szerint az ország keleti, délkeleti részében 10-11 fokkal melegebb volt az ilyenkor szokásosnál, míg nyugaton az átlagos körül alakult a hőmérséklet. Országos átlagban 4,6 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál.

A legmelegebbet Körösszakálon mérték, 16 fokot, a Békés vármegyei Mezőgyánban 16,7 fok volt, a szintén békési Eleken 15,4 fokot mértek.

Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre

Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre
A miniszterelnök szerint Brüsszelben „epét hánynak a 14. havi nyugdíjtól”, a magyar kormány viszont akkor sem adja ezt a pénzt sem a multicégeknek, sem Brüsszelnek, sem Kijevnek. Nyilatkozott Donald Trump lehetséges budapesti útjáról és a befektetők véleményéről is az 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal kapcsolatban. Szerinte aki azt mondja, orosz gáz vagy olaj nélkül fenntartható a rezsicsökkentés, az hazudik.
 

„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

Orbán Balázs: aki a magyar utat választja, jobban jár

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán. A folyamatos orosz bombázások tönkretették az infrastruktúrát, és nem tudják kellő tempóban újra és újra megjavítani.
 

Világverő fegyverekkel szerelnék fel az ukrán légierőt

Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók

Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók

Az Egyesült Államok iráni virtuális nagykövetsége péntek hajnalban biztonsági figyelmeztetést adott ki, amelyben felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt, és jelezte, hogy a távozásban nem számíthatnak az amerikai kormány segítségére - írta a Cnbc.

Olyan dolog történt a marhahús árával, amilyet rég nem láttunk: ezért lett luxus sokak kedvenc rostélyosa, már csak a gazdagok engedhetik meg maguknak

Olyan dolog történt a marhahús árával, amilyet rég nem láttunk: ezért lett luxus sokak kedvenc rostélyosa, már csak a gazdagok engedhetik meg maguknak

A marhahús ára jelentősen emelkedett Magyarországon: a rostélyos kilogrammonkénti ára egy év alatt közel 40 százalékkal nőtt.

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

