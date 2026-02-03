ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd
Egy szirénázó mentőautó látszik egy másik mentő visszapillantó tükrében.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Újraélesztésbe torkollott az állásinterjú Budapesten

Infostart

Az álláskeresés stresszes, különösen egy 60 éves munkavállaló számára.

A napokban egy 60 év körüli férfi érkezett állásinterjúra egy fővárosi irodaházba, ahol hirtelen rosszul lett és összeesett.

Az irodaház munkatársai azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett.

A mentésirányító instrukciói szerint megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek a férfi életéért.

„Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és átvették az életmentést. Az időben megkezdett segítségnyújtásnak és bajtársaink magas szakmai színvonalú beavatkozásainak hála a beteg keringése végül visszatért és stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők” – olvasható a mentőszolgálat honlapján.

