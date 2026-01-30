Ukránokat fenyegettek – bombariadó Érden is

A hírt Csőzik László, Érd polgármestere közölte, kiemelve, hogy a rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre. A hatóságok az épület mindkét szárnyát átvizsgálták, a helybéliek és a hivatal dolgozói pedig kénytelenek voltak elhagyni az ingatlant a vizsgálat idejére – írja a hvg.hu.

Országos fenyegetéshullám ukrán nyelven

A rendőrség délutáni összesítése szerint nem egyedi esetről van szó: a nap folyamán összesen 7 oktatási és 9 közintézménybe érkezett hasonló tartalmú küldemény. A közös pont minden esetben az volt, hogy a fenyegető leveleket ukrán nyelven fogalmazták meg.

Erről az Infostarton is beszámoltunk.

A Hajdú-Bihar vármegyei fenyegetés kapcsán terrorcselekménnyel való fenyegetés gyanúja miatt indult országos nyomozás.

A rendőrség fokozott óvatosságra inti az intézményvezetőket, és kérik, hogy aki hasonló, ukrán nyelvű vagy bármilyen gyanús megkeresést kap, haladéktalanul értesítse a hatóságokat és kövesse az utasításokat. A nyomozás jelenleg az e-mailek küldőjének beazonosítására és az indítékok feltárására összpontosít.