Infostart.hu
2026. január 30. péntek
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Antoni Judit

Infostart

Életének 77. évében elhunyt Antoni Judit régész, néprajzkutató, a történelemtudomány kandidátusa, a kőeszközök nemzetközileg is elismert szakértője. A szakembert egykori munkahelye, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum saját halottjának tekinti.

Antoni Judit pályafutását a Szent István Király Múzeumban kezdte, ahol 1975 és 1979 között dolgozott. Ezt követően 1991-ig a tatai Kuny Domokos Múzeum tudományos munkatársaként tevékenykedett. Fejér vármegyei évei alatt számos településen, köztük Adonyban, Bakonycsernyén, Gárdonyban és Kálozon vezetett ásatásokat - írja a feol.hu.

Munkásságának kiemelkedő állomása a Csabdi-Télizöldes-tanya mellett, 1978 és 1986 között feltárt késő neolitikus település és temetkezőhely volt. Itt a lengyeli kultúrához tartozó leleteket kutatta, és úttörő etnoarchaeológiai kísérleteket végzett: gyakorlati úton vizsgálta, hogyan készülhettek az újkőkori kő-, csont- és agancseszközök.

Tudományos érdeklődése túlmutatott a Kárpát-medencén;

jelentős régészeti és néprajzi kutatásokat folytatott a kelet-polinéziai Marquesas-szigeteken is,

hozzájárulva a törzsi társadalmak jobb megismeréséhez.

Egykori kollégái és a tudományos közösség mély megrendüléssel búcsúzik a kutatótól, akinek szaktudása és módszertani újításai meghatározóak maradnak a magyar őskorkutatás számára.

Elhunyt Antoni Judit

gyász

székesfehérvár

néprajzkutató

antoni judit

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

Ma a forrása a rezsicsökkentésnek az orosz energia, az extra profitot a kormány elveszi, és az embereknek adja – mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban, hozzátéve: „ha itt brüsszeli kormány lesz, akkor kinyírják a rezsicsökkentést. Nem csak a januári rezsistopot, hanem az egészet.” Rögzítette: „a mi védvonalunk nem az ukrán–orosz határ, hanem a NATO kelet-európai határa, Ukrajnát egy köztes állapotban kell tartanunk”.
 

Bejelentés – máris kiterjesztik a rezsistopot: a fával fűtők villanyszámla-kedvezményt kapnak

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
