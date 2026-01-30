Elhunyt Antoni Judit

Antoni Judit pályafutását a Szent István Király Múzeumban kezdte, ahol 1975 és 1979 között dolgozott. Ezt követően 1991-ig a tatai Kuny Domokos Múzeum tudományos munkatársaként tevékenykedett. Fejér vármegyei évei alatt számos településen, köztük Adonyban, Bakonycsernyén, Gárdonyban és Kálozon vezetett ásatásokat - írja a feol.hu.

Munkásságának kiemelkedő állomása a Csabdi-Télizöldes-tanya mellett, 1978 és 1986 között feltárt késő neolitikus település és temetkezőhely volt. Itt a lengyeli kultúrához tartozó leleteket kutatta, és úttörő etnoarchaeológiai kísérleteket végzett: gyakorlati úton vizsgálta, hogyan készülhettek az újkőkori kő-, csont- és agancseszközök.

Tudományos érdeklődése túlmutatott a Kárpát-medencén;

jelentős régészeti és néprajzi kutatásokat folytatott a kelet-polinéziai Marquesas-szigeteken is,

hozzájárulva a törzsi társadalmak jobb megismeréséhez.

Egykori kollégái és a tudományos közösség mély megrendüléssel búcsúzik a kutatótól, akinek szaktudása és módszertani újításai meghatározóak maradnak a magyar őskorkutatás számára.