Főként a mérnöki és fejlesztési tevékenységekre építenék az ipar jövőjét – a nap hírei

Főként a mérnöki és fejlesztési tevékenységekre építené a magyar ipar jövőjét a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében úgy fogalmazott: az európai elektromosautó-piac gyorsan bővül, de a növekvő kereslet egyre nagyobb részét kínai gyártók biztosítják, miközben az uniós védővámok nem bizonyultak hatékonynak. Szerinte át kell alakítani az iparpolitikát, mert hosszú távon azok az országok lesznek sikeresek, amelyek önálló iparstratégiát építenek ki.

Elfogadta a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető források 2026-os megosztásáról szóló rendeletet a Fővárosi Közgyűlés. A kerületeknek mintegy 272 milliárd forint, vagyis a forrás 46 százaléka, míg a fővárosnak 320 milliárd forint, a pénzek 54 százaléka jár. Emellett a budapesti hidak teljes bekamerázásáról, a fővárosi településtervről és a Vígszínház vezetésének meghosszabbításáról is döntött idei első ülésén a Fővárosi Közgyűlés.

Vádat emelt a budapesti főpolgármester ellen a 2025-ös Budapest Pride megrendezése miatt az V. és XIII. Kerületi Ügyészség. A vád szerint Karácsony Gergely jogerős rendőrségi tiltás ellenére szervezte meg és vezette a Budapest Büszkeség Menet elnevezésű rendezvényt. A főpolgármester ismét hangsúlyozta: nem fogadja el, hogy a szabadság melletti kiállás bűnnek minősüljön.

Elkészült az április 12-ei országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött annak kiszállítása a választási irodákhoz. A 88 ezer darab plakátot várhatóan még a héten minden településen kihelyezik.

Közös indulásról állapodott meg a Munkáspárt és a Szolidaritás Pártja a 2026-os országgyűlési választásokon. A Szolidaritás párt közleményében úgy fogalmaz: meggyőződésük, hogy a társadalmi igazságosság, a szolidaritás és a munkából élők érdekeinek védelme ma is meghatározó szerepet kell, hogy játsszon a magyar közéletben.

A Népszava szerint a felére esett vissza a nyelvvizsgázók száma, miután a kormány 2020-ban amnesztiát hirdetett, majd 2023-tól eltörölte a diplomához szükséges kötelező nyelvvizsgát. A lakossági nyelvoktatási piac mára gyakorlatilag összeomlott, és a bevételek nagy részét a céges képzések adják.

Bekérette a kijevi magyar nagykövetet Ukrajna és hivatalosan cáfolta, hogy beavatkozna a magyar választási folyamatokba. Hétfőn a magyar külügyminiszter rendelte be a budapesti ukrán nagykövetet és elfogadhatatlannak nevezte a kijevi beavatkozási kísérleteket.

Kész lenne Moszkvában személyesen tárgyalni az ukrán elnökkel Vlagyimir Putyin – adta hírül az orosz állami hírügynökség. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott: Oroszország soha nem utasította el egy ilyen találkozó lehetőségét.

Európai elnöki tisztség létrehozását javasolja az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának vezetője az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének tisztség összevonásával. Manfred Weber egyben sürgette az EU bővítését, mondván, a nyugat-balkáni államok, Moldova és Ukrajna is Európa részei. Új uniós szerződést javasolt kidolgozni a közös kül- és biztonságpolitikában, hogy egyik tagország se ejthesse túszul az EU-t.

A konstruktív tartózkodást és a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztését szorgalmazná az európai unió kül- és biztonságpolitikájában a politikai és katonai döntéshozatal gyorsítására az unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője. Kaja Kallas egy konferencián kifogásolta, hogy egyes országok alkualapként használják vétójukat az egyhangú szavazást igénylő ügyekben.

A francia elnök szerint a grönlandi konfliktus körüli feszültség stratégiai ébresztőt jelent egész Európának. Emmanuel Macron a dán és grönlandi miniszterelnököt Párizsban fogadva hangsúlyozta: Európának erősítenie kell szerepét az Északi-sarkvidék biztonságában.

Montenegróban üzemanyaghiány alakulhat ki, miután teherautó-sofőrök hétfő óta blokád alá vonták a Bari kikötőt és több határátkelőt a térségben. Az illetékes minisztérium felszólította a lakosságot, hogy ne halmozzon fel indokolatlanul üzemanyagot. A tiltakozás oka az EU belépési és kilépési rendszerének bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása.

A közeljövőben mintegy 16 ezer embert bocsáthatnak el az Amazonnál a mesterséges intelligencia térnyerésére hivatkozva. A vállalat hivatalosan még nem erősítette meg a leépítési programot, és az érintett munkavállalókat sem tájékoztatta.

A közlekedésbiztonsági vizsgálatok szerint az amerikai légügyi hivatal hibája vezetett tavaly egy helikopter és egy repülőgép összeütközéséhez Washingtonban. A 67 halálos áldozatot követelő baleset után forgalomkorlátozásokat vezettek be a Reagan repülőtéren, az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület pedig reformokat sürgetett.

Az Egyesült Államokban már több mint 30 halálos áldozata van a rendkívüli hidegnek és a havazásnak. 25 államban hirdettek szükségállapotot. Több nagy repülőtér szinte teljesen megbénult. Az előrejelzések szerint további intenzív havazásra és helyenként -40 fokos hidegre kell számítani.

Meghalt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja. 81 éves korában, hosszan tartó betegség után érte a halál.