A Fővárosi Közgyűlés döntött az idei forrásmegosztásról és a hidak bekamerázásáról

Elfogadta a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető források 2026-os megosztásáról szóló rendeletet a Fővárosi Közgyűlés szerdán.
A szerdai döntés értelmében a kerületeknek várhatóan mintegy 272 milliárd forint (46 százalék), a fővárosnak pedig 320 milliárd forint (54 százalék) jár. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot egyhangúlag fogadta el a testület.
A megosztandó adóbevétel alapja az összfővárosi szinten tervezett mintegy 592 milliárd forint iparűzési adó, továbbá az adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság.
Elfogadta a Városból Otthon című fővárosi településtervet a Fővárosi Közgyűlés szerdán.
A Karácsony Gergely jegyezte előterjesztést egyhangúlag fogadták el a képviselők. A fővárosi önkormányzat 2023 áprilisában döntött a magyar építészetről szóló törvény alapján készítendő fővárosi településterv elkészítésének megkezdéséről, amely a Budapest 2030 városfejlesztési koncepciót, az Otthon Budapesten integrált településfejlesztési stratégiát, a Budapest főváros településszerkezeti tervét (TSZT) és a Budapest fővárosi rendezési szabályzatát (FRSZ) váltja fel.
A 2025–2026-os labdarúgó Bajnokok ligája-szezon legsűrűbb napja a szerdai: a ligaszakasz zárásaként mind a 36 csapat azonos kezdési időpontban, este kilenc órától lép pályára. Két csapat, az Arsenal és a Bayern München már bejutott a legjobb tizenhat közé, négy, az Eintracht Frankfurt, a Slavia, a Villarreal és a Kajrat már kiesett. Ám a további 3 csapat számára még „éles” az utolsó meccs.
Az eddigi nyugat-keleti cégintegrációk helyett elsőként jönne létre egy észak–déli irányban integrált regionális cégcsoport, amely egyszerre rendelkezne jelentős finomítói kapacitással, kiterjedt kiskereskedelmi hálózattal és közép-európai, balkáni piaci jelenléttel – írja Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója.
A devizapiacon továbbra is a dollár trendje és a Federal Reserve kamatpolitikájáról várható kommunikációja körüli bizonytalanság határozza meg a hangulatot. A befektetők egyszerre figyelik az amerikai monetáris pálya jövőbeli irányát, a jegybanki függetlenséget fenyegető fehér házi politikai nyomásgyakorlás erősödését és a globális kockázatvállalási étvágy alakulását. A következő napokban ezek együtt dönthetik el, hogy a jelenlegi dollárgyengeség tartós folyamattá válik-e, és milyen pályára állnak a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint.