2026. január 28. szerda
Szavaznak a képviselõk a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. január 28-án. Szemben középen Karácsony Gergely fõpolgármester, mellette balról Kiss Ambrus, a Fõpolgármesteri Hivatal fõigazgatója, jobbról Számadó Tamás fõjegyzõ.
Nyitókép: Lakatos Péter

A Fővárosi Közgyűlés döntött az idei forrásmegosztásról és a hidak bekamerázásáról

Infostart / MTI

Elfogadta a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető források 2026-os megosztásáról szóló rendeletet a Fővárosi Közgyűlés szerdán.

A szerdai döntés értelmében a kerületeknek várhatóan mintegy 272 milliárd forint (46 százalék), a fővárosnak pedig 320 milliárd forint (54 százalék) jár. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot egyhangúlag fogadta el a testület.

A megosztandó adóbevétel alapja az összfővárosi szinten tervezett mintegy 592 milliárd forint iparűzési adó, továbbá az adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság.

Elfogadta a Városból Otthon című fővárosi településtervet a Fővárosi Közgyűlés szerdán.

A Karácsony Gergely jegyezte előterjesztést egyhangúlag fogadták el a képviselők. A fővárosi önkormányzat 2023 áprilisában döntött a magyar építészetről szóló törvény alapján készítendő fővárosi településterv elkészítésének megkezdéséről, amely a Budapest 2030 városfejlesztési koncepciót, az Otthon Budapesten integrált településfejlesztési stratégiát, a Budapest főváros településszerkezeti tervét (TSZT) és a Budapest fővárosi rendezési szabályzatát (FRSZ) váltja fel.

