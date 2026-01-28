ARÉNA - PODCASTOK
Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója a színház 125. évadának évadhirdető sajtótájékoztatóján 2020. július 1-jén.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Szavaztak a Vígszínház igazgatójáról

Infostart / MTI

„Újabb öt évig vezetheti a Vígszínházat és a hozzá kapcsolódó Pesti Színházat Rudolf Péter, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdán támogatta az erre vonatkozó javaslatomat” – közölte Karácsony Gergely főpolgármester.

„A 130 éves Vígszínház Budapest legnagyobb színháza, ezért is kötöttük ki a színházi megállapodásban, hogy a vezetőjéről a kormánynak és a fővárosnak közösen kell döntenie” – emlékeztetett Karácsony Gergely.

Rudolf Péter rászolgált a bizalomra. Egy mély belső meghasonlottságban lévő társulatból olyan szakmai közösséget formált, amelyben a különböző korú és világnézetű művészek alkotnak együtt, mindannyiunk örömére. Ez óriási érték a mélyen megosztott világunkban – fogalmazott a főpolgármester bejegyzésében.

Karácsony Gergely szerint a Vígszínház messze nem csak szórakoztat: elgondolkodtat, megríkat és megnevettet egyaránt. „Értékét mi sem mutatja jobban, mint hogy ma este a 30 éve bemutatott Dzsungel könyve 1500. előadását láthatják a nézők, ezúttal nem a Pesti, hanem a Víg színpadán” – hangsúlyozta.

„További sok sikert Rudolf Péternek és a Víg minden alkotójának!” – írta Karácsony Gergely.

