Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

A 2026-os davosi Világgazdasági Fórumon nem egyszerűen viták zajlottak, hanem korszakváltás rajzolódott ki: a szabályalapú világrend megrendült, miközben Donald Trump amerikai elnök fenyegetései a venezuelai akciótól Grönlandig új hatalmi törésvonalakat nyitottak. A jelzés Európában célba ért: Franciaország, Németország és az EU a „hard power” felé fordul, középhatalmi szövetségeket épít, és gazdasági-katonai eszköztárát is felkészíti a tartós nagyhatalmi konfliktusokra. A piacok eközben egyértelmű üzenetet küldtek Trumpnak: a dollár gyengülése és a kötvényhozamok emelkedése mind azt mutatják, hogy a befektetők egyre több politikai kockázati prémiumot áraznak az amerikai eszközökbe és erősödik a „Sell America” narratíva is.