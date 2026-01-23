Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Steigervald Krisztián generációkutató
14.00 N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
16.00 Bartal Tamás, a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
18.00 Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
23.00 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter
Vasárnap
5.00 Szlávik János főorvos, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
8.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
13.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
14.00 Varga-Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára
16.00 Káel Csaba filmügyi kormánybiztos
18.00 Pető Attila KRESZprofesszor
23.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa