Dráma Letenyénél: áramütés végzett a férfivel, a társa segíteni akart

Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte: nem sokkal 13 óra előtt egy munkagép villamosvezetékbe akadt a Letenye és Kistolmács közötti, 7540-es számú mellékúton. A járművet vezető 55 éves férfit a járműből kiszállva áramütés érte.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel azt közölte: a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A mentők egy 50 év körüli másik férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.

A zaol.hu információja szerint a férfi segíteni próbált a bajba jutott munkatársának.

Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított.

(Nyitóképünk illusztráció)