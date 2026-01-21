Varga-Bajusz Veronika: ezek a leggyakoribb hibák a felsőoktatási felvételi beadásakor

Teljes mértékben elektronikus a jelentkezési eljárás, éppen ezért elsődleges, hogy vagy a digitális állampolgárság vagy az ügyfélkapu plusz rendelkezésre álljon, hogy végig tudják csinálni a jelentkezők magát a folyamatot. A jelentkezési határidő február 15-e, aki tehát érintett, és még nem tette meg az első lépéseket, az január végén feltétlenül kezdje el kitölteni a jelentkezési felületet.

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy késve kezdik el, az utolsó pillanatra hagyják a jelentkezési folyamatot – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára az InfoRádióban. Az is előfordul, hogy egy nagyon fontos lépés kimarad,

a végén ugyanis hitelesíteni kell a felvételit

– tette hozzá Varga-Bajusz Veronika.

„Ezért is érdemes kapkodás nélkül végigmenni a folyamatokon, és figyelni arra, hogy mit kér ez a komplex felület. Nagyon sok mindent behúz a rendszer a meglévő adatbázisokból, akár a tanulmányi eredményeket, érettségi eredményeket, nyelvvizsga-eredményeket is, tehát sok olyan dolog van, amit nem kell igazolni dokumentumokkal” – emelte ki az államtitkár.

Akik például idén érettségiznek, azoknál már fontos, hogy amint az érettségi bizonyítvány kézben van, azt beszkennelve fel kell tölteni – hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika.

Az is gyakori hiba, hogy a jelentkezési felületről érkező, többnyire hiánypótlásra emlékeztető elektronikus leveleket nem, vagy nem kellően figyelmesen olvassák el. Előfordulhat az is, hogy ezek a fontos e-mailek a levelezési rendszerek spam mappájába kerülnek, a felvételizőknek ezt is ellenőrizniük kell.

„Ha egy jelentkező elmulasztja a fontos adatok feltöltését, kicsúszik a határidőből, akkor már nem tudunk mit tenni” – jelezte az államtitkár.