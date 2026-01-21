ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
327.37
bux:
123575.65
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga-Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az InfoRádió Aréna című műsorában.

Varga-Bajusz Veronika: ezek a leggyakoribb hibák a felsőoktatási felvételi beadásakor

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

December közepén indult a 2026 őszén kezdődő felsőoktatási képzések felvételi eljárása a felvi.hu oldalon. Bizonyos hibák gyakran előfordulnak a kitöltéskor, ezekről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Teljes mértékben elektronikus a jelentkezési eljárás, éppen ezért elsődleges, hogy vagy a digitális állampolgárság vagy az ügyfélkapu plusz rendelkezésre álljon, hogy végig tudják csinálni a jelentkezők magát a folyamatot. A jelentkezési határidő február 15-e, aki tehát érintett, és még nem tette meg az első lépéseket, az január végén feltétlenül kezdje el kitölteni a jelentkezési felületet.

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy késve kezdik el, az utolsó pillanatra hagyják a jelentkezési folyamatot – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára az InfoRádióban. Az is előfordul, hogy egy nagyon fontos lépés kimarad,

a végén ugyanis hitelesíteni kell a felvételit

– tette hozzá Varga-Bajusz Veronika.

„Ezért is érdemes kapkodás nélkül végigmenni a folyamatokon, és figyelni arra, hogy mit kér ez a komplex felület. Nagyon sok mindent behúz a rendszer a meglévő adatbázisokból, akár a tanulmányi eredményeket, érettségi eredményeket, nyelvvizsga-eredményeket is, tehát sok olyan dolog van, amit nem kell igazolni dokumentumokkal” – emelte ki az államtitkár.

Akik például idén érettségiznek, azoknál már fontos, hogy amint az érettségi bizonyítvány kézben van, azt beszkennelve fel kell tölteni – hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika.

Az is gyakori hiba, hogy a jelentkezési felületről érkező, többnyire hiánypótlásra emlékeztető elektronikus leveleket nem, vagy nem kellően figyelmesen olvassák el. Előfordulhat az is, hogy ezek a fontos e-mailek a levelezési rendszerek spam mappájába kerülnek, a felvételizőknek ezt is ellenőrizniük kell.

„Ha egy jelentkező elmulasztja a fontos adatok feltöltését, kicsúszik a határidőből, akkor már nem tudunk mit tenni” – jelezte az államtitkár.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Varga-Bajusz Veronika: ezek a leggyakoribb hibák a felsőoktatási felvételi beadásakor

aréna

felsőoktatás

felvételi

varga-bajusz veronika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Rendkívüli érdeklődés övezte a sajtótájékoztatón a rezsistopot, a lakosságnak nem lesz tennivalója az érvényesítéshez, de a végleges csomag kidolgozására a kormány kér még egy hetet. A Nemzeti Petícióra is több kérdés irányult, ugyanígy a Béketanács és Kapitány Istvánt tiszás szerepvállalása is nagy érdeklődést váltott ki.
 

Rezsistop – fontos tilalomról küldött üzenetet az MVM a lakosságnak

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Egy gyorsan növekvő, technológiai köntösbe csomagolt pénzügyi innováció ma már nemcsak a kriptovilág, hanem a globális kötvénypiacok, a bankrendszer és a jegybanki politika stabilitását is érintheti. A dollárhoz kötött stablecoinok mérete és összekapcsoltsága olyan szintet ér el, hogy már nem a „too big to fail” hamisbiztonságérzetében kell lennünk, hanem a „too connected to fail” kockázataira kell készülnünk. Egyetlen rossz döntés elég a makrosokkhoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők

Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők

Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is due to meet Ukraine's President Zelensky later, while his envoys are in Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 12:45
25 év után vádat emeltek a Till Tamás‑gyilkosság ügyében
2026. január 22. 11:55
Nem csak gyönyörködtetnek, a mezőgazdaságnak is sokmilliárdos hasznot hajtanak – indul a nagy bagolyszámlálás
×
×
×
×