Tragédiával végződött az eltűnt utáni kutatás Gödöllőn

Mint írják, „az elsődleges rendőrségi adatgyűjtés rámutatott arra, hogy a személy vélhetően egy erdős területen található, így a személykereső kutyásaink mellett Főnix – a telefonlokalizáló drónunk – is riasztásra került”.

A kutató-mentő szolgálat a helyszínen a rendőrség koordinálása mellett, a polgárőrséggel együttműködve kezdte meg a kutatást, amely a telefon helyadatainak segítségével kora délutánra már csak egy szűkebb erdősávra koncentrálódott. ​Ezen belül találták meg az elhunytat.

A helyszínen tapasztaltak alapján sajnos esélyük sem volt időben megtalálni és így az életét megmenteni – jegyezték meg. A rendőrségi szemle után a holttestet kötéltechnikai eszközök segítségével hozták fel a meredek hegyoldalról.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

A gyermekek a kifejezetten nekik létrehozott Kék Vonal számát is tárcsázhatják: 116 111.

Üzenetben: kek-vonal.hu