2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
A kormány felújítja a Gubacsi híd vasúti részét és valamennyi HÉV-vonalat, amelyekre 54 új szerelvényt is beszerez. Ezt a keddi, csepeli Lázárinfón jelentette be az építési és közlekedési miniszter.
Nyitókép: Lázár János/Facebook

Lázár János: emellett szól a tapasztalat

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A kormány felújítja a Gubacsi híd vasúti részét és valamennyi HÉV-vonalat, amelyekre 54 új szerelvényt is beszerez. Ezt a keddi, csepeli Lázárinfón jelentette be az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a csepeli Lázárinfón már a bevezetőjében világossá tette az Orbán-kormány politikájának alapjait. „Munkaalapú társadalom, családalapú társadalom, egy olyan ország, amely távol tartja magát mások konfliktusától. Ezt jelenti a fejünkben a biztonság” – fogalmazott a politikus.

A tárcavezető meggyőződése, hogy azokkal a problémákkal együtt is, amit időnként joggal vagy jogalap nélkül kérnek számon a kormányon, alkalmasabbak és méltóbbak a köz képviseletére, mint a velük szemben állók. „Emellett szól a tapasztalat. Ennek az oldalnak Orbán Viktor a legerősebb fegyvere, mert Orbán Viktor mindig a magyarok érdekét képviseli, azokét is, akik utálják” – mondta.

A kormány 38 milliárd forintból fel fogja újítani a Gubacsi vasúti hidat, az átkelő többi részének rekonstrukciója a főváros feladata – közölte Lázár János, aki némi pontosítással megismételte a HÉV-felújításokkal kapcsolatban egy éve tett ígéreteit.

„Hoztunk egy stratégiai döntést, hogy a HÉV-vonalakat föl fogjuk újítani. Ezt három részre osztottuk. Az első részben a Szentendre–budapesti HÉV megújítását indítjuk el” – mondta a politikus, megjegyezve: ennek a tendereztetése zajlik, „a vasúti pálya 185 milliárd forintba kerül és kell rá 18 új jármű”.

„A vasúti pálya megépítésével kapcsolatos tender folyamatban van, elindul a műszaki munka, ez egy nagy beruházás lesz, három évig tart. A HÉV-hez nagy társadalmi érdek fűződik, hiszen Budapestre emberek százezrei jönnek be dolgozni, tanulni, gyógyulni, ezért a mobilitást biztosítani kell. Ezért megvalósul először ez a felújítás, és utána jön a H7-es, magyarul a csepeli HÉV és a soroksári, és végül jön a gödöllői és a csömöri” – ismertette.

Lázár János arra is felhívta a figyelmet, hogy ketté kell választani a pályát és a kocsit: előbbi felújításának megrendelték a terveit, 10 milliárd forintot kifizettek és kész vannak, így a következő kormányzatnak lesz lehetősége arra, hogy pénzügyi fedezet esetén megépítse a pályát. Ebben akadálymentesítés, az összes megállónak a felújítása, az összes állomásnak a felújítása, minden műszaki paraméternek a megfelelősége benne van.

A kérdés a kocsi – folytatta –: 54 darab járműre jelenik meg a közbeszerzési felhívás most, és utána fognak dönteni a pályáról a 2026-os, 2027-es év fordulóján. Vagyis a 2027-es költségvetésben dönteni kell, hogy 2028-29-ben az építkezés elkezdődhessen – mondta az építési és közlekedési miniszter, aki arra is kitért, hogy a kormány nem tervezi a H6-os ráckevei és H7-es csepeli HÉV vonalak meghosszabbítását a Kálvin térig.

Lyse Doucet: Trump is shaking the world order more than any president since WW2

Lyse Doucet: Trump is shaking the world order more than any president since WW2

Trump's demands over Greenland are a rude awakening in a moment fraught with risk.

