Infostart.hu
2026. január 17. szombat
Óbuda látképe a Táborhegyi út felől 2020. január 10-én. Elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester, miután a szálló por légszennyezettségi szintje január 8-án és 9-én is három mérőponton meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Itt a legdrágább most a jó levegő, a tüdőnkkel fizetünk – térkép

Infostart

A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz:

  1. elfogadható,
  2. kifogásolt,
  3. egészségtelen és
  4. veszélyes.

A szombaton közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, továbbá Békéscsaba, Százhalombatta, Székesfehérvár, Várpalota, Kaposvár, Pécs, Győr és Mosonmagyaróvár levegőjének minősége.

Ajka, Tatabánya, Dunaújváros, Esztergom, Budapest, Tököl, Kecskemét és Eger levegője egészségtelen.

Sarród, Veszprém, Dorog, Szeged, Szolnok, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint vasárnapig nyugodt, fagyos időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként már az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási vagy akár a riasztási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.

Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről
DPK

Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről
Miskolcon a digitális polgári körök gyűlésének vendége volt Orbán Viktor. Az esemény leginkább kérdezz-felelek formában zajlott, a megjelentek kérdezhettek a pártelnök-miniszterelnöktől. A Tisza Pártot és a DK-t a háborúfenntartók közé igyekvő pártoknak nevezte, a városiakat pedig kérte, döntsék el, hogy egy nagy ipari beruházást szeretnének, vagy több kisebbet, és ha eldöntötték, akkor áll rendelkezésre. Bejelentette, hamarosan 900 ezer forint lesz az átlagos tanárbér. Kijelentette, a Benes-dekrétumok ügyét rendbe kell tenni, a joghátrányt szenvedők segítséget fognak kapni. Jelezte, a Kassa-Miskolc gyorsvasút beleilleszkedne a kormány nemzetstratégiájába. Orbán Viktor felsorolta nagy terveit is, megnevezte közülük a legnagyobbat. Tényként jelentette ki, hogy Nyugat-Európa vezetői háborúba fognak menni.
 

A volt lengyel kormányfő a magyar választások brüsszeli manipulálásáról beszél

Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok

Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok

A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton a Nyugat-Dunántúlon minimális ónos esőre, míg az országban többfelé ködre kell számítani, vasárnap estétől pedig újra extrém hideg, akár -15, -20 Celsius-fok is várható, elsősorban az északkeleti országrészben – közölte az operatív törzs szombaton.
 

Vigyázat, a következő napokban veszélyessé válhat a Balaton jege

Kemény fordulatot vesz az időjárás

Az ónos eső nem kíméli az Aggteleki Nemzeti Park barlangjait sem

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

Megduplázódott a Balaton, mutatjuk

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Sosem látott felvételeken a NATO egyik legmerészebb akciója – Így menekült meg a vesztésre álló Ukrajna?

Sosem látott felvételeken a NATO egyik legmerészebb akciója – Így menekült meg a vesztésre álló Ukrajna?

Jens Stoltenberg tíz évig állt a világ legnagyobb védelmi szövetsége, a NATO élén, a hidegháború utáni legnehezebb időszakban vezetve a szervezetet. Az ukrajnai háború második évében ért volna véget a mandátuma, de mivel utódjában nem sikerült megegyezni, még egy évet elvállalt. Utolsó főtitkári évében minden fontos helyszínre egy dokumentumfilmes kamerája követte, így most mi is betekintést nyerhetünk abba, hogyan zajlik egy NATO-főtitkár munkája, amely a világ egyik legösszetettebb diplomáciai feladatát jelenti, és hogyan próbálta meg Stoltenberg rávenni a szövetségeseket a vesztes helyzetbe került Ukrajna támogatására.

Árvaellátás: meddig jár az árvasági ellátás, mekkora az összege, mik a feltételei, mikor utalják 2026-ban?

Árvaellátás: meddig jár az árvasági ellátás, mekkora az összege, mik a feltételei, mikor utalják 2026-ban?

Árvaellátás igénylése 2026-ban: tudd meg, az árvaellátás meddig jár, mennyi az árvasági ellátás összege! Mi az árvasági segély lényege, emelkedik-e az árvaellátás összege 2026-ban?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

The former UK prime minister and US secretary of state will sit on the "founding executive board", the White House says.

