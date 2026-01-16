Tisza: teljes a zárlat

Hajózási zárlat lépett érvénybe a Tisza teljes magyarországi szakaszán. A Hydroinfo adatai szerint a folyó felső szakaszain már álló jégtakaró és jelentős jégzajlás tapasztalható – tájékoztatott az Időkép.

Mint írták, a felső szakaszokon helyenként teljesen beállt a jég, ugyanakkor a jégviszonyok nem egységesek. A Felső-Tiszán, Tiszabecsnél a legintenzívebb a jégjelenlét.

Tokajnál a meder jelentős része jég alatt van, délebbre azonban változó a jégzajlás mértéke, amely folyamatosan erősödik. Az alsó szakaszokon ugyan később indult meg a zajlás, január közepére már itt is megjelent a part menti jég.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Dunán is egyre erősebb a jégzajlás, itt szintén zárlatot rendeltek el, és továbbra is tilos a kishajók, csónakok, vízi sporteszközök használata.

A korlátozás alól a hatóságok közleménye szerint a folyamfelügyeleti és vízügyi szervek, valamint a komp- és révátkelők kishajói, az esetlegesen szükségessé váló mentési és segítségnyújtási munkálatokban részt vevő kishajók és egyéb úszólétesítmények,illetve a víziközlekedésben résztvevő úszólétesítmények szolgálati kishajói, illetve csónakjai mentesülnek.