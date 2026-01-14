Orbán Viktor úgy látja, már csak 45-öt alszik a választásokig

Hideg van, de fűt a győzelem – mondja Orbán Viktor a kormányfő Facebook-oldalára feltöltött videóban.
Megszólal Szijjártó Péter és Orbán Balázs is, mindketten optimisták.
Bóka jános örül a hidegnek, mert szeret csúszkálni...
Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában először mondta ki nyíltan, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra. A háttérben az épülő Aranykupola rakétavédelmi rendszer és az amerikai sarkvidéki katonai pozíciók megerősítése áll - írta az EurasianTimes.
A minimálbér emelése elsőre egyszerű és népszerű megoldásnak tűnik a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, ám a gazdasági valóság ennél komplikáltabb.
Officials say it is a "precautionary measure" and comes as Donald Trump weighs up whether to take action against Iran.