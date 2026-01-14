ARÉNA - PODCASTOK
Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor úgy látja, már csak 45-öt alszik a választásokig

Infostart

Újabb videó a miniszterelnök közösségi oldalán.

Hideg van, de fűt a győzelem – mondja Orbán Viktor a kormányfő Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Megszólal Szijjártó Péter és Orbán Balázs is, mindketten optimisták.

Bóka jános örül a hidegnek, mert szeret csúszkálni...

A Nemzeti Választási Iroda elnöke ígéri, nem lesz csúszás, fennakadás április 12-én
Teljes egészében felhő alapú infrastruktúrára épül a valasztas.hu honlap, amely így nagy terhelés esetén is garantálja a stabil és megbízható működést – mondta az InfoRádióban Nagy Attila. Az NVI elnöke arra is kitért, hogy az elmúlt években kiiktatták a rendszerből azokat az elemeket, amelyek a korábbi választások során a szavazókörök zárásának a csúszásához vezettek vagy lassították a szavazatszámlálást.
Klímakutató: nincs vége az extrém hidegnek

Az Európát és Magyarországot jelenleg érintő havas, hideg időjárást nem rendkívüli esemény okozza, hanem több, egymással összefüggő légköri folyamat együttállása – hangsúlyozta az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója az InfoRádióban. Kovács Erik szerint az átmeneti, enyhébb, ködös napok után erőteljes, szibériai hideg levegő érkezik ismét, éjszakai és nappali fagyokkal.
 

Valójában teljesen más okból kellhet Trumpnak Grönland, mint eddig tudni lehetett

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában először mondta ki nyíltan, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra. A háttérben az épülő Aranykupola rakétavédelmi rendszer és az amerikai sarkvidéki katonai pozíciók megerősítése áll - írta az EurasianTimes.

Ezzel nagyon ritkán számol az állam, amikor a minimálbérről kell dönteni: jobb megfontolni, egy rossz lépés és minden összeomlik

A minimálbér emelése elsőre egyszerű és népszerű megoldásnak tűnik a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, ám a gazdasági valóság ennél komplikáltabb.

US reducing personnel at Qatar air base, official tells CBS

Officials say it is a "precautionary measure" and comes as Donald Trump weighs up whether to take action against Iran.

A Nemzeti Választási Iroda felkészült – az elnök ígéri, nem lesz csúszás vagy fennakadás április 12-én
Szőlő utca: meghosszabbították több terhelt letartóztatását
