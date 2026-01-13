Ónos eső, havazás, narancs riasztások – mutatjuk, hogyan indult az időjárásilag kétarcú kedd Magyarországon

Este már 17 Celsius-fokos volt a kontraszt az ország délnyugati és északkeleti része között, miközben északnyugaton már többfelé hullott a hó.

Kedden nyugaton és délen egyre több helyen jelentettek ónos esőt. Budapesten háromnegyed hétkor is még havazott, a Dunától keletre, a határvidék kivételével szinte mindenhol hó esik az Időkép térképe szerint.

Az ónos eső miatt több északnyugati járásban narancs riasztás van érvényben.

A HungaroMet előrejelzése szerint az ország felére jönnek a plusszok és ahol most ónos eső esik, ott visszaszorul a csapadék, míg északkeleten tartósabban megmarad a borult idő havazással. Míg az északkeleti határszélen csak -8 fok lesz a csúcsérték, addig a Dél-Dunántúlon helyenként +7 fokra melegszik fel a levegő.