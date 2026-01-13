ARÉNA - PODCASTOK
Woman driving car through winter snow on road in the UK.
Nyitókép: Sean Gladwell/Getty Images

Hol várható ónos eső a következő egy-két órában? Térkép

Infostart

Itt a HungaroMet friss riasztási térképe. Mint ismert, a figyelmeztetéseket egész napra adják ki, a riasztások a következő néhány órára vonatkoznak.

A Dunántúl északkeleti területein további lepelhó (körülbelül 2 cm vastagság) hullhat, miközben a Dél-Dunántúlon az ónos eső gyengül, megszűnik. A halmazállapot-váltás határa fokozatosan kelet, északkelet felé tolódik és az Észak-Dunántúl keleti területein is egyre nagyobb területen váltja fel a havazást az ónos eső (illetve a fagyott eső).

Tartós ónos esőből kiemelten a Dunántúl északi részén van számottevő esély kissé nagyobb mennyiségű, akár több mm-nyi csapadékra.

A csapadékzóna kelet felé tolódásával az ország keleti felében is egyre nagyobb területre terjed ki a havazás. A középső országrészben napközben halmazállapot-váltás hatására többfelé fordulhat elő ónos eső (jellemzően kevesebb, mint 1 mm).

A helyzet reggel 7 óra után:

Az ország északkeleti, keleti harmadán viszont szinte végig havazás valószínű, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 4-10 cm friss hó, lokálisan akár több is – írta veszélyjelzésében a HungaroMet, amely folyamatosan frissíti a veszélyes időjárási jelenségekre figyelmeztető térképét, az aktuálishoz ide kell kattintani.

Az aktuális helyzet az Időkép térképe szerint reggel negyed nyolckor:

időjárás

térkép

ónos eső

hungaromet

A férfiaknál Kós Hubert világbajnok úszót, a nőknél Márton Luana világbajnok tekvondóst választotta meg a 2025-ös év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
 

Az Európai Bizottság friss, még nem véglegesített jelentéstervezete szerint az uniós belső kereskedelem 2024-ben érdemben lassult. Erre közel egy évtizede nem volt példa, és aggasztó gazdasági folyamatokra utal az EU-ban. A legnagyobb bajt a tagállami szabályozások különbözősége jelenti – derül ki a Financial Times cikkéből.

A nappali csúcshőmérséklet széles skálán, mínusz 8 és plusz 7 fok között alakul.

The US president also imposes a 25% tariff on countries that "do business" with Tehran, while Iran's foreign minister says his country is "ready for war".

