Hol várható ónos eső a következő egy-két órában? Térkép

A Dunántúl északkeleti területein további lepelhó (körülbelül 2 cm vastagság) hullhat, miközben a Dél-Dunántúlon az ónos eső gyengül, megszűnik. A halmazállapot-váltás határa fokozatosan kelet, északkelet felé tolódik és az Észak-Dunántúl keleti területein is egyre nagyobb területen váltja fel a havazást az ónos eső (illetve a fagyott eső).

Tartós ónos esőből kiemelten a Dunántúl északi részén van számottevő esély kissé nagyobb mennyiségű, akár több mm-nyi csapadékra.

A csapadékzóna kelet felé tolódásával az ország keleti felében is egyre nagyobb területre terjed ki a havazás. A középső országrészben napközben halmazállapot-váltás hatására többfelé fordulhat elő ónos eső (jellemzően kevesebb, mint 1 mm).

A helyzet reggel 7 óra után:

Az ország északkeleti, keleti harmadán viszont szinte végig havazás valószínű, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 4-10 cm friss hó, lokálisan akár több is – írta veszélyjelzésében a HungaroMet, amely folyamatosan frissíti a veszélyes időjárási jelenségekre figyelmeztető térképét, az aktuálishoz ide kell kattintani.

Az aktuális helyzet az Időkép térképe szerint reggel negyed nyolckor: