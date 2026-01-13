ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.92
usd:
332.71
bux:
0
2026. január 13. kedd Veronika
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy gyalogos megy az ónos esőben Budapesten, az Andrássy úton 2017. február 1-jén.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Itt érte el az ónos eső Budapestet – térkép, előrejelzés, riasztás

Infostart

Reggel nyolc óra után elérte az ország keleti régiói felé húzódó melegfront ónos esőt hozó része a fővárost.

Nyugatról közelített az ónos eső Budapesthez, a Dunántúlon már órák óta hullott a megfagyása után sok bajt okozó csapadék. Reggel negyed kilencre az addigi havazás esőbe, ónos esőbe váltott a főváros több pontján.

Az Időkép folyamatosan frissülő térképe ónos esőt jelez a IV. és a VI. kerületben, a XV. kerületben, valamint a XII. kerületben, a XI. kerületben, Budaörsön, Budatétényben, Soroksáron. Váltakozva fagyott eső és ónos eső esik a III. kerületben.

Tartós ónos esőből kiemelten a Dunántúl északi részén van számottevő esély kissé nagyobb mennyiségű, akár több mm-nyi csapadékra. Jelenleg is a HungaroMet reggel 7-kor kiadott riasztási térképe van érvényben, ez mutatja a következő órákban bekövetkező veszélyes időjárási jelenségek, jelen esetben az ónos eső veszélyének mértékét. A frissülő térkép itt érhető el.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Belföld    Itt érte el az ónos eső Budapestet – térkép, előrejelzés, riasztás

budapest

időjárás

havazás

riasztás

ónos eső

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzeti Sport Gála - Kós Hubert a férfi, Márton Luana a női győztes

Nemzeti Sport Gála - Kós Hubert a férfi, Márton Luana a női győztes

A férfiaknál Kós Hubert világbajnok úszót, a nőknél Márton Luana világbajnok tekvondóst választotta meg a 2025-ös év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
 

Szoboszlai Dominik egy bombát is tartogatott hétfő estére, nézze meg!

Berúgott egy hatalmasat a budapesti gálázóknak Szoboszlai Dominik - videó

Csillagok gálája: Kapu Tibor is különleges partnerrel érkezett - fotók

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.13. kedd, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a friss inflációs adat!

Itt a friss inflációs adat!

Tovább csökkent az infláció Magyarországon: decemberben 3,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás. Az elemzők előzetesen éppen ekkora árszintemelkedésre számítottak, vagyis a friss adat nem okozott meglepetést. A felemás 2025-ös év után az idén az első hónapok további látványos csökkenést hoznak az árdinamikában, az év második fele már jóval homályosabb.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Feketén-fehéren látszik a friss KSH-adatokból: egyre kevesebb pénz van az emberek zsebében, brutális a drágulás

Feketén-fehéren látszik a friss KSH-adatokból: egyre kevesebb pénz van az emberek zsebében, brutális a drágulás

2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump announces 25% tariff on countries doing business with Iran following protest crackdown

Trump announces 25% tariff on countries doing business with Iran following protest crackdown

The US president has also been briefed on military and covert options for use in the country, sources tell the BBC's US partner CBS.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 13. 08:18
Lángol egy kamion Kecskemétnél az M5-ösön, útzár van Budapest felé
2026. január 13. 08:07
Megölte az anyját egy volt óvónő egy szilveszteri sütés közben
×
×
×
×