Itt érte el az ónos eső Budapestet – térkép, előrejelzés, riasztás

Nyugatról közelített az ónos eső Budapesthez, a Dunántúlon már órák óta hullott a megfagyása után sok bajt okozó csapadék. Reggel negyed kilencre az addigi havazás esőbe, ónos esőbe váltott a főváros több pontján.

Az Időkép folyamatosan frissülő térképe ónos esőt jelez a IV. és a VI. kerületben, a XV. kerületben, valamint a XII. kerületben, a XI. kerületben, Budaörsön, Budatétényben, Soroksáron. Váltakozva fagyott eső és ónos eső esik a III. kerületben.

Tartós ónos esőből kiemelten a Dunántúl északi részén van számottevő esély kissé nagyobb mennyiségű, akár több mm-nyi csapadékra. Jelenleg is a HungaroMet reggel 7-kor kiadott riasztási térképe van érvényben, ez mutatja a következő órákban bekövetkező veszélyes időjárási jelenségek, jelen esetben az ónos eső veszélyének mértékét. A frissülő térkép itt érhető el.

(A nyitókép illusztráció.)