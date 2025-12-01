Muszáj volna kihúzni, sok áram megspórolható így, de sokan félnek megtenni ezt a lépést

Sok ember hajlamos figyelmen kívül hagyni az egyszerű internetkapcsolatra szolgáló routert, pedig ez a szerény készülék – ha folyamatosan be van dugva – majdnem annyi áramot fogyaszthat, mint egy nagyobb hűtőszekrény.

A Német Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (UBA) adatai is felhívják a figyelmet a routerek energiahatékonyságára.

Sok helybéli azért sem húzza ki éjszakára vagy utazás idejére az internetes routert, mert attól tart, hogy a hálózat nem áll fel újra megfelelően, és elveszti a Wi-Fi-kapcsolatot. Ez a félelem azonban általában alaptalan, mivel a legtöbb modern routert úgy tervezték, hogy áramszünet után automatikusan újrainduljon a mentett beállításokkal.

Fontos tanács az újraindításhoz

Húzza ki a router és – ha külön eszközként funkcionál – a modem tápkábelét a konnektorból.

Várjon legalább 30 másodpercet (ez segíti a hardver és a szolgáltatói kapcsolat frissülését).

Először a modemet, majd a routert kapcsolja vissza. Várjon néhány percet, amíg a készülék tápellátását jelző LED-fények folyamatosan világítanak, jelezve, hogy a rendszer újra felállt.

Csak akkor kerülhetünk bajba, ha la felhasználó véletlenül megnyomja az apró, mélyen elhelyezett „Reset” gombot a kiapcsoláskor, de ahogy mondani szokás, ehhez különös tehetség kell. Az egyszerű áramtalanítás (kihúzás) nem törli a hálózati beállításokat.

Spórolási tippek routerrel

Új router vásárlása előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz bekapcsolt és készenléti állapotban is a lehető legkevesebb energiát fogyasztja.

Ha a router telefonvonalhoz is csatlakozik, és emiatt nem lehet teljesen kikapcsolni, fontolja meg egy olyan készülék beszerzését, amely legalább lehetővé teszi a Wi-Fi funkció kikapcsolását, amikor azt nem használják (például éjszaka).