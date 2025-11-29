ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 30. vasárnap
A Tisza Párt támogatói Nyíregyházán, a kép előterében Magyar Péter pártelnök és Gajdos László látszik.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Megválasztották a Tisza Párt nyíregyházi képviselőjelöltjét

Infostart
Szombaton a Tisza Párt szimpatizánsai Nyíregyházán közfelkiáltással Gajdos Lászlót választották meg a párt képviselőjelöltjének a nyíregyházi 01-es körzetben.

A Tisza Párt nyíregyházi rendezvényén Gajdos Lászlót választották meg a párt képviselőjelöltjének a nyíregyházi 01-es körzetben.

Gajdos László 63 éves, tősgyökeres nyíregyházi, a belvárosban nőtt fel – olvasható Magyar Péter közösségi oldalán.

Gyermekkorától kezdve két nagy álom vezette: olimpikon szeretett volna lenni és állatkert-igazgató. Édesapja úszó, édesanyja vívó volt, ő maga pedig serdülő- és ifjúsági válogatott súlyemelőként ért el sportsikereket. A sport után Kaposváron szerzett állattenyésztő üzemmérnöki diplomát, de pályája első évtizedét még nem állatkertben, hanem a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiójában töltötte, mezőgazdasági és sportműsorok szerkesztőjeként.

1996-ban kapta meg élete lehetőségét, amikor Nyíregyháza város egyhangú támogatásával a sóstói erdőben szunnyadó Kultúrpark igazgatója lett. Bár kezdetben kevesen hittek benne, egy év múlva egzotikus állatokkal megnyitotta az új állatkertet. Az azóta eltelt közel három évtizedben a Nyíregyházi Állatpark Magyarország legnagyobb vidéki állatgyűjteményévé vált, évente több mint hatszázezer látogatóval és nemzetközi hírnévvel. Háromszor választották Európa legjobb állatkertjének.

Gajdos László öt éve vezeti a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, Nyíregyháza díszpolgára, számos rangos elismerés – köztük megyei Príma díj és a Fehér Rózsa-díj – birtokosa.

A magyar turizmus 50 meghatározó szakembere közé is beválasztották, hiszen csapatával határon innen és túl is több turisztikai attrakciót mentoráltak. Munkájáért 2024-ben megkapta a Magyar Bronz Érdemkeresztet is.

