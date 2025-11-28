Megvannak a részletek a kulturális dolgozók januári fizetésemelése ügyében

Megjelent a kormany.hu oldalon a kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló kormányrendelet tervezete, amelyet december 6-ig társadalmi egyeztetésre bocsátanak.

Január 1-jétől átlagosan 15 százalékos béremelést vezetnek be a kulturális közfeladatokat ellátó intézményekben és szervezetekben dolgozók számára.

A béremelés kiterjed az állami, önkormányzati, egyházi, nemzetiségi önkormányzati fenntartású intézmények, továbbá a központi költségvetési támogatásban részesülő civil szervezetek és a Magyar Művészeti Akadémia munkatársaira.

A béremelést a 2025. november 30-án fennálló bérállapotok alapján kell megállapítani, ideértve az alapbért, bérpótlékokat és egyéb bérelemeket.

A tárv szerint a béremelés pontos mértékéről az érintetteknél a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az intézményeknek, szervezeteknek és önkormányzatoknak a béremelési adataikat be kell jelenteniük a kultúráért és innovációért felelős miniszter által közzétett formában.

A béremeléshez szükséges költségvetési források biztosításáról a nemzetgazdasági miniszter gondoskodik, az állami és önkormányzati intézmények, valamint a nem állami szervezetek támogatásának koordinálásával.

A rendeletet még 2025-ben kihirdetnék, 2026 elején lépne hatályba, a béremelés hatása pedig 2027-től beépülő jellegű a tervezet szerint.