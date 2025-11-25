ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.62
usd:
332.25
bux:
0
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár az évenkénti nyári sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. július 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Vasárnap az AfD nyerne: mélyponton a német kancellár és a kormánykoalíció támogatottsága

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Aligha örvendeztette meg a legújabb közvélemény-kutatás Friedrich Merz kancellárt, aki hat és fél hónapja áll a konzervatívok és a szociáldemokraták alkotta koalíció élén. Mind a kancellár, mind kormánya támogatottsága szinte hétről hétre negatív rekordot dönt, ellentétben az ellenzéki AfD-vel, amely immár lassan „megszokottan” őrzi első helyét.

A legfrissebb közvélemény-kutatást a Bild című lap megbízásából az Insa intézet végezte. Az adatok szerint a CDU/CSU-ból és a szociáldemokrata SPD-ből álló koalíció támogatottsága rosszabb, mint „valaha”. Mindez annak ellenére alakult így, hogy a kancellár szeptemberben új kezdetet hirdetett, sőt már az általa abba tartott első eredményeket is nyugtázta.

Friedrich Merznek már jó ideje felrótták, hogy túlságosan a külpolitikára összpontosít, és elhanyagolja a bel-, illetve gazdaságpolitikát. Ő maga igyekezett ezen változtatni, azonban nem éppen jól sültek el a dolgok. A napokban például még konzervatív körökben is vihart váltott ki az az általánosító kijelentése, hogy a menekültek, mint fogalmazott, „ártanak a városképnek”.

Legutóbb pedig a nyugdíjreform tervezete okozott, illetve okoz még pártján belül is olyan vitát, amelytől azóta hangos a sajtó. A tervezetet erőteljesen bírálják a legtekintélyesebb gazdasági szakértők is.

Noha a kormánypártok közötti az első hónapokban rendkívül éles nézeteltérések az elmúlt hetekbenn némelyest csillapodtak, a koalíció támogatottságát ez egyáltalán nem javította. Az pedig egyenesen a radikális jobboldali ,és már nem csak az illegális bevándorlás elleni harcot zászlajára tűző AfD malmára hajtotta a vizet, hogy időről időre felerősödtek a párt betiltását sürgető követelések.

A felmérés adatai szerint a kormány munkájával a válaszadók 67 százaléka elégedetlen. Ezzel szemben a megkérdezettek mindössze 22 százaléka volt ellenkező véleményen.

Nem meglepetés, hogy Friedrich Merz támogatottsága is tovább csökkent. A megkérdezettek csupán 25 százaléka volt elégedett a kancellár munkájával. A mostanit megelőző Insa-felmérés szerint ugyanez az arány 27 százalékos volt.

A közvélemény-kutatások elengedhetetlen része a kérdés, hogy melyik párt nyerne, ha a választásokat a legközelebbi vasárnap tartanák. A befutó, akárcsak az elmúlt hónapokban nem egyszer, az AfD lenne, eszerint 26 százalékkal az ellenzéki párt végezne az első helyen. A CDU/CSU-ra a megkérdezettek 25 százaléka szavazna, míg a kisebbik koalíciós párt, a szociáldemokrata SPD 15 százalékot szerezne.

A korábbi kormánykoalíciós Zöldek Pártja 11 százalékon áll, egy hajszállal előzve meg az elsősorban a keleti tartományokban népszerű Baloldal Pártját (Die Linke).

A törvényhozásból a február végi választások nyomán kiesett, ugyanakkor nagy hagyományokkal rendelkező liberális FDP 3 százalékkal továbbra sem juthatna vissza a Bundestagba. Kudarca ítélt ugyanakkor a német politikába 2024 elején szinte berobbant, az alapító Sahra Wagenknecht nevét viselő BSW párt, amely az első hónapokban a tartományokban siker sikerre halmozott.

Ennek ellenére februárban nem jutott be a Bundestagba, alig elmaradva az ehhez szükséges 5 százalékos küszöbtől. Noha a párt a szavazatszámlálás megismétlését követeli, támogatottsága a felmérések szerint azóta is csökkent. Ehhez hozzájárult, hogy maga Sahra Wagenknecht a közelmúltban lemondott a pártelnöki tisztségéről.

Kezdőlap    Belföld    Vasárnap az AfD nyerne: mélyponton a német kancellár és a kormánykoalíció támogatottsága

németország

belpolitika

koalíció

friedrich merz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább megy a forint a 380-as szint felé?

Tovább megy a forint a 380-as szint felé?

Hétfőn ismét erősödni kezdett a forint az euróval szemben, ami azt vetíti előre, hogy hamarosan újra megközelítheti a 380-as lélektani szintet. A hazai fizetőeszközt továbbra is támogatja a magas kamatkörnyezet, miközben a nemzetközi piacokon is kedvező a hangulat. A térség valutáit az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalási találgatások szintén pozitívan befolyásolják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 25.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 25.)

A Pénzcentrum 2025. november 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Russian officials to meet in Abu Dhabi for Ukraine peace talks after deadly overnight strikes

US and Russian officials to meet in Abu Dhabi for Ukraine peace talks after deadly overnight strikes

Russia and Ukraine trade attacks after days of intense talks over a US-backed plan for ending the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 08:17
Lángoló kisbusz a szakadó esőben az M0-son
2025. november 25. 07:17
Legalább egy cipősdoboznyi szeretet jusson minden gyereknek
×
×
×
×