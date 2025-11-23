ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 23. vasárnap
Friedrich Merz leendő kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke és frakcióvezetője az új összetételű német parlament alakuló ülésén Berlinben 2025. március 25-én. A 21. Bundestag a február 23-i előrehozott parlamenti választások eredményeképp alakul meg.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

A tervezett nyugdíjreform még a német CDU-t is megosztja – lázadnak a párt fiataljai

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Ritkaságnak számít, hogy nem a német koalíciós pártok között, hanem a konzervatív CDU-n belül tört ki éles vita a nyugdíjrendszer tervezett reformjáról. A cél a nyugdíjak legalább 2031-ig tervezett stabilizálása. A konzervatívok ifjúsági szervezetének több tagja vétóval fenyeget.

Németországban legutóbb 2012-ben hajtottak végre nagyszabású nyugdíjreformot, amelynek keretében a nyugdíjkorhatárt 63 évről 67-re emelték. Azóta többször is felmerült a korhatár akár 70 évre történő emelése, de ez egyelőre konkrétan nincs napirenden.

A mostani tervezet kulcseleme az említett stabilizálás, amely előirányozza, hogy a nyugdíjak szintjét a bérekhez viszonyítva 2031-ig legalább 48 százalékon garantálják.

Az előzetes menetrend szerint a tervezetről a Bundestag előzetesen decemberben hozna döntést. Ezt követően egy nyugdíjbizottságot hoznak létre, amely jövő nyárig széles körben megvitatná a reformot, és annak megfelelő koncepciót dolgoz ki.

Az elmúlt hetek ugyanakkor azt bizonyították, hogy a konzervatívok ifjúsági szervezetének (Junge Union) több tagja elutasítja a tervezetben foglaltakat.

A tudósítások szerint a szervezet 18 tagja ellenzi a reformot annak jelenlegi formájában. A vita arról folyik, hogy abból kiindulva 2031 után milyen szinten biztosítsák a nyugdíjaknak a bérekhez viszonyított „védettségi szintjét”.

A konzervatívok fiataljai szerint ez rendkívüli többletköltségekkel járhat, és a jövő generációit fenyegetheti.

Információk szerint a tiltakozás nyomán felmerült a Bundestag-szavazás elhalasztása is.

A CDU Friedrich Merz pártelnök-kancellár mögötti második embere, Thorsten Frei parlamenti frakcióvezető nyilatkozatában kiállt a tervezett reform jelenlegi formája mellett. Ugyanakkor az ifjúsági szervezet kritikáit „érthetőnek” nevezte

Frei ualt arra, hogy a nyugdíjak hosszú távú biztonságának garantálása a tét, és az említett bizottság legkésőbb 2026 közepéig erre tesz majd javaslatot.

Önmagában egyedülálló az is, hogy a kisebbik koalíciós párt, a szociáldemokrata SPD ifjúsági szervezete a konzervatívok fiataljai ellen fordult. Az SPD mintegy 30 fiatal tagja közös nyilatkozatban bírálta CDU ifjúsági csoportját a reformtervezet kilátásba helyezett elutasítása miatt.

A szociáldemokraták fiataljai szerint nem igaz az vád, hogy a kormány nyugdíjkoncepciója nem igazságos valamennyi generáció számára.

Merz kancellár, egyben a CDU elnöke pártja fiataljainak fenyegetése ellenére védelmébe vette a javaslatot.

A tervezett nyugdíjreform még a német CDU-t is megosztja – lázadnak a párt fiataljai

