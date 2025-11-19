ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.62
usd:
330.49
bux:
107454.03
2025. november 19. szerda Erzsébet
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Biztonsági őr a lezárt athéni főpályaudvar egyik peronján a görög szakszervezetek által meghirdetett egynapos országos munkabeszüntetés idején, 2025. április 9-én. A szakszervezetek a több mint egy évtizede az egymást követő nemzetközi mentőcsomagok során eltörölt kollektív tárgyalási jogok teljes visszaadását követelik.
Nyitókép: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz

Megint itt a sztrájkhullám réme Németországban

Infostart

December elején kezdődnek az immár hagyományos tárgyalások a német közszolgálati dolgozók szakszervezete, a Verdi, és a tartományi munkáltatók között. A kollektív szerződés tető alá hozása szintén hagyományosan sztrájkkal való fenyegetésekkel, illetve tényleges munkabeszüntetésekkel jár.

A Verdi az ország második legnagyobb szakszervezeti szövetsége, tagjainak száma korábbi adatok adatok szerint meghaladja a kétmilliót. A német tartományokban a legkülönbözőbb ágazatok alkalmazottait tömöríti, kezdve a közlekedéstől az egészségügyön, a pénzügyi szektoron keresztül egészen a kultúráig, illetve az oktatásig. Taglétszámban egyedül az IG Metall fémipari szakszervezeti szövetség előzi meg.

A szokásos év végi, de ténylegesen a jövő esztendőre vonatkozó bértárgyalások többfordulósak, és siker esetén általában a harmadik forduló után, februárban érnek véget.

Mindenesetre a szövetség már kiterítette lapjait, megfogalmazva alapvető céljait, alkalmazottainak ugyanis legalább 300 eurós béremelést követel. Az új kollektív szerződés a naptár szerint tizenkét hónapra szól, és a Verdit egy másik szervezet, a Német Közszolgálati Szövetség is támogatja.

Követelésüket alátámasztja, hogy a tartományokban már több százezer állás betöltetlen.

A közszolgálati médiumok, az ARD és a ZDF által idézett Verdi-elnök, Frank Werdeke szerint egyértelmű jelzést várnak a munkáltatóktól arra vonatkozóan, hogy a jövőben jobban jutalmazzák szolgáltatásaikat.

A tartományok nagyobb pénzügyi mozgástérrel rendelkeznek, aminek a fizetésekben is tükröződnie kell. Az inflációt jelentősen meghaladó emelésre van szükség – fogalmazott az elnök, utalva arra, hogy az inflációs ráta Németországban jelenleg 2,3 százalék.

A hamarosan kezdődő tárgyalások a tartományokban a rendelkezésre álló adatok szerint mintegy 1,3 millió alkalmazottat érintenek, és körülbelül egymillió nyugdíjasra is alkalmazni fogják a megállapodásban foglaltakat.

A kollektív szerződés megkötése az elmúlt években nem csak a sztrájkkal való fenyegetésekkel, de olykor heteken keresztül tartó tényleges munkabeszüntetésekkel sikerült. Mindez ugyanakkor egyáltalán nem zárta ki azt, hogy egyes tartományokra, sőt az országra kiterjedően a szakszervezet „ad hoc” követelésekkel, illetve ideiglenes sztrájkokkal álljon – illetve állt is – elő.

A tárgyalások ezúttal is nehéznek ígérkeznek. A Német Tartományok Szövetségének elnöke az ARD-nek nyilatkozva elutasította a szakszervezeti szövetég követeléseit.

Kezdőlap    Külföld    Megint itt a sztrájkhullám réme Németországban

németország

bér

verdi

szakszevezet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megint itt a sztrájkhullám réme Németországban

Megint itt a sztrájkhullám réme Németországban

December elején kezdődnek az immár hagyományos tárgyalások a német közszolgálati dolgozók szakszervezete, a Verdi, és a tartományi munkáltatók között. A kollektív szerződés tető alá hozása szintén hagyományosan sztrájkkal való fenyegetésekkel, illetve tényleges munkabeszüntetésekkel jár.
Bendarzsevszkij Anton az Arénában: Volodimir Zelenszkij a legveszélyesebb helyzettel néz szembe

Bendarzsevszkij Anton az Arénában: Volodimir Zelenszkij a legveszélyesebb helyzettel néz szembe

A jelenlegi ukrán vezetés azt ígérte, hogy véget vet a korábbi évtizedek korrupciós szokásainak, ez azonban – részben a háború miatt – nem valósult meg – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője arra is kitért, hogy miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe.
 

Tovább gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány: menesztettek egy volt és egy jelenlegi minisztert

Őrizetbe vették a volt ukrán miniszterelnök-helyettest

Kreml a titkos orosz-amerikai tárgyalásokról: nincs itt semmi látnivaló

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Egyre forróbb a helyzet Ukrajnában Pokrovszknál, ahol már a várostól északra is megjelentek az orosz katonák. A korábbi logisztikai központ bevétel lehet Moszkva legnagyobb harctéri sikere Bahmut 2023-as elfoglalása óta. Sokasodnak azok a beszámolók, hogy a település már lényegében teljesen orosz kézre került, miközben a szomszédos Mirnorádot teljesen bekerítették a támadók. Közben tovább gyűrűzik a korrupciós botrány Kijevben, amely magas szintekre is elért. Olekszij Aresztovics, hírszerzőből lett korábbi elnöki tanácsadó szerint már létezik egy terv arra is, hogy eltávolítják a helyéről Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb orosz provokáció: figyelmeztették a lakosságot a becsapódás veszélyére

Újabb orosz provokáció: figyelmeztették a lakosságot a becsapódás veszélyére

Behatolt a román légtérbe szerdára virradó éjszaka egy drón a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni orosz légitámadás során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among 25 killed in one of Russia's deadliest strikes on western Ukraine

Children among 25 killed in one of Russia's deadliest strikes on western Ukraine

Two blocks of flats were attacked in the western city of Ternopil. One was almost destroyed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 19. 16:32
Kreml a titkos orosz-amerikai tárgyalásokról: nincs itt semmi látnivaló
2025. november 19. 16:07
Tovább gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány: menesztettek egy volt és egy jelenlegi minisztert
×
×
×
×