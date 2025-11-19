Megint itt a sztrájkhullám réme Németországban

A Verdi az ország második legnagyobb szakszervezeti szövetsége, tagjainak száma korábbi adatok adatok szerint meghaladja a kétmilliót. A német tartományokban a legkülönbözőbb ágazatok alkalmazottait tömöríti, kezdve a közlekedéstől az egészségügyön, a pénzügyi szektoron keresztül egészen a kultúráig, illetve az oktatásig. Taglétszámban egyedül az IG Metall fémipari szakszervezeti szövetség előzi meg.

A szokásos év végi, de ténylegesen a jövő esztendőre vonatkozó bértárgyalások többfordulósak, és siker esetén általában a harmadik forduló után, februárban érnek véget.

Mindenesetre a szövetség már kiterítette lapjait, megfogalmazva alapvető céljait, alkalmazottainak ugyanis legalább 300 eurós béremelést követel. Az új kollektív szerződés a naptár szerint tizenkét hónapra szól, és a Verdit egy másik szervezet, a Német Közszolgálati Szövetség is támogatja.

Követelésüket alátámasztja, hogy a tartományokban már több százezer állás betöltetlen.

A közszolgálati médiumok, az ARD és a ZDF által idézett Verdi-elnök, Frank Werdeke szerint egyértelmű jelzést várnak a munkáltatóktól arra vonatkozóan, hogy a jövőben jobban jutalmazzák szolgáltatásaikat.

A tartományok nagyobb pénzügyi mozgástérrel rendelkeznek, aminek a fizetésekben is tükröződnie kell. Az inflációt jelentősen meghaladó emelésre van szükség – fogalmazott az elnök, utalva arra, hogy az inflációs ráta Németországban jelenleg 2,3 százalék.

A hamarosan kezdődő tárgyalások a tartományokban a rendelkezésre álló adatok szerint mintegy 1,3 millió alkalmazottat érintenek, és körülbelül egymillió nyugdíjasra is alkalmazni fogják a megállapodásban foglaltakat.

A kollektív szerződés megkötése az elmúlt években nem csak a sztrájkkal való fenyegetésekkel, de olykor heteken keresztül tartó tényleges munkabeszüntetésekkel sikerült. Mindez ugyanakkor egyáltalán nem zárta ki azt, hogy egyes tartományokra, sőt az országra kiterjedően a szakszervezet „ad hoc” követelésekkel, illetve ideiglenes sztrájkokkal álljon – illetve állt is – elő.

A tárgyalások ezúttal is nehéznek ígérkeznek. A Német Tartományok Szövetségének elnöke az ARD-nek nyilatkozva elutasította a szakszervezeti szövetég követeléseit.