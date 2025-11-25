ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 25. kedd
Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfõt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trump összekalapálta az ukrajnai békét, amerikai források szerint – a nap hírei

Infostart

Ukrajna elfogadta az amerikai béketervet. A főpolgármester a fővárosnak megígért pénzek kifizetését és az inkasszálás befejezését kérte a kormánytól. Leállhat a szerb kőolajfinomító.

Ukrajna elfogadta az amerikai béketervet – értesült több amerikai médium is a Fehér Házból. A beszámolók szerint néhány kisebb részlet még tisztázásra vár. Az ukrán elnök várhatóan még novemberben Washingtonba utazhat, hogy megállapodjanak Donald Trumppal a béketerv véglegesítéséről.

Már a csütörtöki kormányinfón tájékoztatást ígért a főváros finanszírozásával kapcsolatos kormánydöntésekről a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint a főpolgármester levelével beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nemcsak csődközeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is. A főpolgármester a fővárosnak megígért pénzek kifizetését és az inkasszálás befejezését kérte a kormánytól a miniszterelnöknek címzett levélben.

Megjelent a rendelet a közalkalmazottak egymillió forintos lakhatási támogatásáról. A jogosultak lakáshitelük törlesztőrészleteire vagy lakásvásárláshoz szükséges önerőhöz vehetik igénybe a juttatást, amely alanyi jogon jár, mások mellett az orvosoknak, ápolóknak, katonáknak és köztisztvelőknek.

A magyar munkaerő és a stabil iparpolitika miatt érkeznek most, a legnehezebb európai gazdasági háborús időkben is Magyarországra a nagy, külföldi, komoly technológiával működő cégek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy zalaegerszegi autóipari gyár avató ünnepségén. A kormányfő elmondta, a 35 milliárd forint értékű beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű munkát.

A Népszava értesülése szerint a Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 egyéni képviselőjelölt személyéről a 2026-os országgyűlési választásokra, noha korábban januárra tervezték a választmányi határozatot. Orbán Viktor megerősítette, hogy a döntés megszületett, de a névsor nyilvánosságra hozatalának időpontját nem közölték.

Bejelentette a Tisza Párt elnöke, hogy képviselőjelöltjeik közül kik jutottak tovább a jelöltállító szavazás 2. fordulójába. Minden választókerületben 3 jelölt indult, de most a Tisza Szigetek tagjai kettőre szűkítették a mezőnyt. Közülük már a választókerületekben élők választják ki, ki induljon a 2026-os parlamenti választáson.

Járműveket és technikai eszközöket vásárol a rendőrség a magyar-szerb határ védelmének erősítésére 9,2 milliárd forintért uniós támogatással. A rendőrség közleménye szerint az elmúlt években a határsértők jelentős károkat okoztak a járőrautókban.

Az Európai Parlament szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon. A jelentés szerint a jogállamiság folyamatos magyarországi megsértése veszélyezteti az európai értékeket és az unió jogrendjét. A jelentést 415 szavazattal, 193 ellenében és 28 tartózkodással fogadták el a képviselők.

Az Európai Uniónak most kell gyakorlati lépéseket tennie védelmi képességei megerősítéséért – jelentette ki az uniós biztos Strasbourgban, az európai védelmi ipari programról szóló vitában. Andrijus Kubilius emlékeztetett: a program célja a közös beszerzések erősítése, valamint a védelmi termelés növelése.

Magyarország és Románia szakmai-politikai együttműködést indít a paksi és a cernavodai atomerőmű üzemidő-meghosszabbításának ügyében, hogy a folyamatot a lehető leggyorsabban végigvihessék - jelentette be a magyar külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mindkét országnak érdeke az atomenergia részarányának növelése.

Csökkentett üzemmódban működik a Szerb Kőolajipari Vállalat pancsovai finomítója - jelentette be a szerb elnök. Aleksandar Vučić azt mondta: ha az Egyesült Államok nem ad ideiglenes mentességet az oroszellenes szankciók alól, a finomító 4 napon belül teljesen leállhat.

A grúz parlament első olvasatban támogatta a külföldi szavazás tilalmát. Az indoklás szerint a külföldön élő állampolgárok nem rendelkeznek teljes körű képpel az ország politikai életéről, ezért legalább néhány napot szülőhazájukban kell tölteniük, hogy megfontolt döntést hozhassanak.

Az uniós tagállamok kötelesek elismerni egy másik uniós országban azonos neműek által között házasságot – állapította meg az Európai Unió bírósága. Azután hirdettek ítéletet, hogy két, Németországban összeházasodott lengyel állampolgár ezt hiába kérelmezte Lengyelországban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tagállamoknak be kell vezetniük az azonos neműek közötti házasságot a nemzeti jogukba.

Minden 10 percben meggyilkol egy nőt vagy lányt a partnere vagy egy családtagja világszerte. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala jelentése szerint 2024-ben mintegy 83 ezer nő vagy lány lett gyilkosság áldozata. Az esetek 60 százalékában az elkövető az áldozat partnere vagy egyik családtagja volt.

Az Európai Parlament új játékbiztonsági szabályokat fogadott el, hogy jobban védje a gyermekek egészségét és fejlődését. A 2009-es irányelv frissítésére az online vásárlás és a digitális technológiák terjedése miatt volt szükség.

Kezdőlap    Belföld    Donald Trump összekalapálta az ukrajnai békét, amerikai források szerint – a nap hírei

ukrajna

donald trump

a nap hírei

béke

Navracsics Tibor: három ponton kellene átalakítani az önkormányzati rendszert

Navracsics Tibor: három ponton kellene átalakítani az önkormányzati rendszert

Az önkormányzati rendszer átalakításának három kulcsfontosságú területéről beszélt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. A finanszírozáshoz és az önkormányzatok jogállásához is hozzá kellene nyúlni szerinte, de ez egy több hónapos konzultációs folyamat, és úgy véli, a választásokig már nincs idő erre.
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Mit üzent az Akadémiának több mint 5000 magyar kutató? Kollár László Péter, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Nincs megállás, közel kétéves csúcson járt a forint

Nincs megállás, közel kétéves csúcson járt a forint

A forint egészen 381,12-ig erősödött az euróval szemben, amire közel két éve nem volt példa. A hazai devizát továbbra is több tényező támogatja: egyelőre nem látszik a kamatcsökkentés esélye, így a 6,5%-os alapkamat hónapokig változatlan maradhat. Ezt Banai Péter Benő mai parlamenti meghallgatása is megerősítette. A nemzetközi befektetői hangulatot közben az ukrajnai háború lehetséges rendezésével kapcsolatos várakozások is javítják, ami a régiós devizáknak kedvez.

Ez ma az egyik legádázabb betegség: nagyon nagy a veszély, de a szakértők szerint már közel az áttörés

Ez ma az egyik legádázabb betegség: nagyon nagy a veszély, de a szakértők szerint már közel az áttörés

A tüdőrákban szenvedők 5 éves életkor-standardizált nettó túlélési aránya jelenleg 18,4%, azaz a diagnózist követő öt év elteltével ötből csak egy beteg van életben.

Ukraine says 'understanding' reached with US on peace plan, as Trump says his envoy will meet Putin

Ukraine says 'understanding' reached with US on peace plan, as Trump says his envoy will meet Putin

President Trump says the original peace plan has been "fine-tuned", and that he will send his envoy Steve Witkoff to Moscow.

