Donald Trump összekalapálta az ukrajnai békét, amerikai források szerint – a nap hírei

Ukrajna elfogadta az amerikai béketervet – értesült több amerikai médium is a Fehér Házból. A beszámolók szerint néhány kisebb részlet még tisztázásra vár. Az ukrán elnök várhatóan még novemberben Washingtonba utazhat, hogy megállapodjanak Donald Trumppal a béketerv véglegesítéséről.

Már a csütörtöki kormányinfón tájékoztatást ígért a főváros finanszírozásával kapcsolatos kormánydöntésekről a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint a főpolgármester levelével beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nemcsak csődközeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is. A főpolgármester a fővárosnak megígért pénzek kifizetését és az inkasszálás befejezését kérte a kormánytól a miniszterelnöknek címzett levélben.

Megjelent a rendelet a közalkalmazottak egymillió forintos lakhatási támogatásáról. A jogosultak lakáshitelük törlesztőrészleteire vagy lakásvásárláshoz szükséges önerőhöz vehetik igénybe a juttatást, amely alanyi jogon jár, mások mellett az orvosoknak, ápolóknak, katonáknak és köztisztvelőknek.

A magyar munkaerő és a stabil iparpolitika miatt érkeznek most, a legnehezebb európai gazdasági háborús időkben is Magyarországra a nagy, külföldi, komoly technológiával működő cégek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy zalaegerszegi autóipari gyár avató ünnepségén. A kormányfő elmondta, a 35 milliárd forint értékű beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű munkát.

A Népszava értesülése szerint a Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 egyéni képviselőjelölt személyéről a 2026-os országgyűlési választásokra, noha korábban januárra tervezték a választmányi határozatot. Orbán Viktor megerősítette, hogy a döntés megszületett, de a névsor nyilvánosságra hozatalának időpontját nem közölték.

Bejelentette a Tisza Párt elnöke, hogy képviselőjelöltjeik közül kik jutottak tovább a jelöltállító szavazás 2. fordulójába. Minden választókerületben 3 jelölt indult, de most a Tisza Szigetek tagjai kettőre szűkítették a mezőnyt. Közülük már a választókerületekben élők választják ki, ki induljon a 2026-os parlamenti választáson.

Járműveket és technikai eszközöket vásárol a rendőrség a magyar-szerb határ védelmének erősítésére 9,2 milliárd forintért uniós támogatással. A rendőrség közleménye szerint az elmúlt években a határsértők jelentős károkat okoztak a járőrautókban.

Az Európai Parlament szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon. A jelentés szerint a jogállamiság folyamatos magyarországi megsértése veszélyezteti az európai értékeket és az unió jogrendjét. A jelentést 415 szavazattal, 193 ellenében és 28 tartózkodással fogadták el a képviselők.

Az Európai Uniónak most kell gyakorlati lépéseket tennie védelmi képességei megerősítéséért – jelentette ki az uniós biztos Strasbourgban, az európai védelmi ipari programról szóló vitában. Andrijus Kubilius emlékeztetett: a program célja a közös beszerzések erősítése, valamint a védelmi termelés növelése.

Magyarország és Románia szakmai-politikai együttműködést indít a paksi és a cernavodai atomerőmű üzemidő-meghosszabbításának ügyében, hogy a folyamatot a lehető leggyorsabban végigvihessék - jelentette be a magyar külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mindkét országnak érdeke az atomenergia részarányának növelése.

Csökkentett üzemmódban működik a Szerb Kőolajipari Vállalat pancsovai finomítója - jelentette be a szerb elnök. Aleksandar Vučić azt mondta: ha az Egyesült Államok nem ad ideiglenes mentességet az oroszellenes szankciók alól, a finomító 4 napon belül teljesen leállhat.

A grúz parlament első olvasatban támogatta a külföldi szavazás tilalmát. Az indoklás szerint a külföldön élő állampolgárok nem rendelkeznek teljes körű képpel az ország politikai életéről, ezért legalább néhány napot szülőhazájukban kell tölteniük, hogy megfontolt döntést hozhassanak.

Az uniós tagállamok kötelesek elismerni egy másik uniós országban azonos neműek által között házasságot – állapította meg az Európai Unió bírósága. Azután hirdettek ítéletet, hogy két, Németországban összeházasodott lengyel állampolgár ezt hiába kérelmezte Lengyelországban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tagállamoknak be kell vezetniük az azonos neműek közötti házasságot a nemzeti jogukba.

Minden 10 percben meggyilkol egy nőt vagy lányt a partnere vagy egy családtagja világszerte. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala jelentése szerint 2024-ben mintegy 83 ezer nő vagy lány lett gyilkosság áldozata. Az esetek 60 százalékában az elkövető az áldozat partnere vagy egyik családtagja volt.

Az Európai Parlament új játékbiztonsági szabályokat fogadott el, hogy jobban védje a gyermekek egészségét és fejlődését. A 2009-es irányelv frissítésére az online vásárlás és a digitális technológiák terjedése miatt volt szükség.