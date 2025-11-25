ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 25. kedd Katalin
Karácsony Gergely videóüzenete 2025. október 23-a alkalmából
Nyitókép: YouTube/Karácsony Gergely

Újabb vihar előtt: Orbán Viktornak írt levelet Karácsony Gergely

Infostart / MTI

A kormányzat együttműködését kérte a főváros működőképességének fenntartása érdekében a miniszterelnökhöz címzett, keddi keltezésű levelében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Vihar előtti csendben vagyunk, és hogy ha a döntéshozók nem hallják meg a város és az ország érdekét, nagyon nagy vihar lehet – fogalmazott a városvezető újságíróknak nyilatkozva, mielőtt átadta volna a dokumentumot a Miniszterelnökség egyik munkatársának a Karmelita-kolostor előtt.

Azt hangsúlyozta:

a kormányzati megszorítások miatt emberfeletti erőfeszítést igényel, hogy fenn tudják tartani Budapest alapvető közszolgáltatásait. Mint mondta, a kérdésben a kormányzattal folytatott tárgyalások megszakadtak,

és csak a nyilvánosságból értesültek a miniszterelnök azon kijelentéséről, hogy amióta ő van kormányon, egyetlen önkormányzat sem ment csődbe, és ez a főváros esetében sem fordulhat elő.

Karácsony Gergely arról beszélt: már a koronavírus-világjárvány óta folyamatosan jelzik, hogy a kormányzati megszorítások elveszik Budapest működésének tartalékait, ezért most hivatalos tájékoztatásban hozta a nyilvánosság és a kormányfő tudomására, hogy "baj van".

A főpolgármester jelezte: a probléma megítélésében nagyon különböző állásponton van a városvezetés és a kormány. Szerinte az a valóság, hogy

ha a kormány nem fizeti ki a fővárosnak járó pénzeket, illetve továbbra is jogtalanul inkasszálja a főváros számláját, akkor nem tudják januárban megnyitni Budapest hitelkeretét.

Közölte: ennek következtében nem tudnak béreket fizetni, Budapest leáll, valamint a város és az ország óriási hitelminősítési kockázatnak teszi ki magát.

Ez mindenkinek rossz - jelentette ki Karácsony Gergely. Céljának azt nevezte, hogy a politikai csatározásokból a valóság talajára hívja vissza a döntéshozókat.

Hangsúlyozta: a főváros a mai napig nem jutott hozzá a kormánnyal kötött megállapodás alapján neki járó 12 milliárd forintnyi közlekedési normatívához, sem ahhoz a 8,8 milliárd forinthoz, amelyet a város előlegezett meg a kabinetnek az Európai Unió felé később elszámolandó trolivásárlásra.

Hozzátette: immár kúriai döntés mondja ki hogy a kormány törvénytelenül inkasszált 28 milliárd forintot a fővárostól.

Karácsony Gergely elmondta: levelében azt kéri Orbán Viktortól, hogy fizessék ki a két tételt Budapestnek, illetve "újabb törvénytelen inkasszót az idén már ne folytasson az állam"; ha ezek a lépések nem történnek meg, a főváros mínusz 33 milliárd forinttal zárja az évet.

Ha a kormány képes betartani a bírósági döntéseket és képes kifizetni a fővárosnak azt a pénzt, amely a törvény szerint jár nekünk, akkor elkerüljük a problémát - fogalmazott a főpolgármester, céljának a vitás kérdések rendezését és a főváros januári leállásának elkerülését nevezve.

Karácsony Gergely nyitottságát hangsúlyozta a helyzet tárgyalásos rendezésében, jelezve, hogy javaslatot tettek a levélben a hosszú távú rendezésre is.

Fájóan hiányzik a magyar önkormányzati finanszírozásból a helyi közösségi közlekedés valódi, érdemi állami normatívája - jegyezte meg, uniós szinten példátlannak nevezve a Budapest mellett a megyei jogú városok számra is súlyos problémát jelentő hiányosságot.

KAPCSOLÓDÓ HANG

