Orbán Viktor üzent, átadták a Flex új gyárát Zalaegerszegen

„Nemzeti kormány: béke, stabilitás és kiszámíthatóság. Átadtuk a Flex új gyárát Zalaegerszegen. A 35 milliárd forintos beruházás 210 magasan képzett szakembernek ad majd munkát” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol egy videót is közzétett a beszédéről.

A Flex vezetői az átadón hangsúlyozták, hogy Magyarország mára a cég európai működésének egyik kulcsországa lett. A vállalat hét hazai telephelyen összesen 7000 munkavállalót foglalkoztat, Zalaegerszeg pedig a legnagyobb magyar Flex-lokációvá vált – írja összefoglalójában az autopro.hu.

Az új üzemben több mint 100 autómárka több száz modelljéhez gyártanak alkatrészeket, köztük elektromos és hibrid járművekhez szükséges komponenseket. A modern elektronikai rendszerek távolról frissíthetők, ami ma már alapkövetelmény a járműiparban.

A gyár teljesen automatizált gyártósorokkal működik, és olyan berendezéseket készít, mint a nagyfeszültségű áramátalakítók az elektromos autókhoz. A következő öt–hét évre már biztosított a gyártási kapacitás lekötése, ami évi több mint 220 millió dolláros bevételt jelenthet.