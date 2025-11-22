Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

A HungaroMet és az Index információi alapján kiterjedt csapadékzóna érte el az országot. Síkvidéken az esőt egyre nagyobb területen váltotta fel havas eső, majd tapadó hó. Míg síkvidéken az intenzitástól függően lepelnyi, vagy maximum 7 centiméteres vizes hóréteg alakulhatott ki (amely szombat napközben olvadásnak indul), addig a hegyekben ennél jóval több esett.

A 300-400 méter feletti régiókban a hóvastagság helyenként meghaladhatja a 10-15 centimétert is. A pénteki első hullámról az Időkép és a Metfigyelő is beszámolt: Dobogókőn már péntek reggel 10-12 cm, míg a börzsönyi Csóványoson 15-20 cm havat mértek, igazi téli hangulatot teremtve.

Az Időkép szombat reggeli hótérképén jól látható, hogy a Dunántúl nyugati-délnyugati részein, valamint az Északi-középhegység térségében hullott érdemi mennyiségű friss hó az éjszaka folyamán.

Mi jön még a hétvégén?

A HungaroMet előrejelzése szerint szombat délelőtt átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de délutántól dél felől újabb hullám érkezik. Ekkor már a Tiszántúl egy részét kivéve szinte mindenhol havazás várható vasárnap reggelig.

Országosan további 1-6 cm friss hó hullhat, de az Északi-középhegységben ennél több, 5 cm-t meghaladó réteg is kialakulhat.

Az Északi-középhegység keleti felén és a Nyugat-Dunántúlon viharos, akár 70 km/h-t meghaladó északi szél fújhat. Ez a magasabban fekvő területeken hófúvásokat okozhat! A szél szombat estétől kezd veszíteni erejéből.

A megváltozott időjárási körülmények miatt fokozott óvatosságra van szükség az utakon. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy csak felkészített autóval induljanak útnak! A katasztrófavédelem közleményben hívta fel a figyelmet a veszélyekre:

A jeges-havas utakon romlik a menetstabilitás, megnő a féktávolság, az autó könnyen megcsúszhat.

Kizárólag téli gumival és a téli időjárásra felkészített gépjárművel induljanak útnak.

Vezessenek a szokásosnál lassabban és körültekintőbben.

Az indulás előtt ellenőrizzék az üzemanyag mennyiségét (tankoljanak a szokásosnál többet), legyen feltöltve a mobiltelefon.

Készítsenek be az autóba némi élelmiszert, italt, takarót és meleg ruhát. Ajánlott a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásának használata is.

A Magyar Közút további intelmei A Dunántúlon és az északi hegyekben havas eső, tapadó hó is kialakulhat, míg másutt még jellemzőbb lesz az eső, de a határvonal szombatig fokozatosan tolódik kelet felé. Síkvidéken többnyire csak vékony, olvadozó hóréteg gyűlhet össze, a hegyekben azonban vastagabb hótakaró sem kizárt. Az északias szél sokfelé élénk, néhol erős, viharos lesz - jelezték.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt ígéri, hogy amikor az előrejelzések alapján fagy, havazás vagy ónos eső várható, megkezdik a megelőző szórásokat. A hóeltakarító munkagépeik 3-5 centiméternyi friss hó esetén kezdik meg az ekézést. Ez alatt az olvasztó anyagok segítenek megelőzni a hó letapadását.



Hófúváskor a szél újra ráhordhatja a havat a megtisztított útra, ezért a téli szezon előtt célzottan helyeznek ki hófogó rácsokat és hálókat a veszélyeztetett útszakaszokra.



Azt kérték, hogy a közlekedők ne előzzék meg a narancssárga villogóval dolgozó gépeket, és tartsák a követési távolságot.

Felkészültek a havazásra A MÁV honlapján közölte: munkatársaik és partnereik a lehető leghamarabb megkezdik a vasútállomások és megállók síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A forgalmasabb állomásokon a leghidegebb órákban utasmenedzserek segítik majd a közlekedőket.