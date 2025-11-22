Bogos Krisztina: megfelelő terápiával a tüdőrák már nem számít rettegett betegségnek

Még mindig vezető daganatos haláloknak számít világviszonylatban a tüdődaganat, de Magyarországon pozitív változás tapasztalható. „A férfiak megbetegedése és halálozása is csökkenő tendenciát mutat, a nőknél stagnál ez az adat” – mondta el az InfoRádióban a főigazgató. Bogos Krisztina felhívta a figyelmet arra, hogy a betegséggel érintett férfiak, nők aránya kiegyenlítődni látszik. Ismertette azt is, hogy évente Magyarországon körülbelül 8-9 ezer új megbetegedést regisztrálnak, tüdődaganat miatt 8 ezer halál okot detektálnak.

Bogos Krisztina emlékeztetett, hogy a tüdőszűrés legfőképpen a fertőző betegségek fellelésére és a terjedés megfékezésére szolgál, míg a korai tüdőrák észlelésére az alacsony dózisú CT vizsgálat szolgál. „A tüdőszűrés ma már Magyarországon jogszabályi változások miatt – a tuberkulózis visszaszorításának köszönhetően – nem kötelező érvényű, csak bizonyos munkahelyek betöltéséhez szükséges elvégezni, ugyanakkor 40 év felett mindenkinek ajánlott évente szűrővizsgálatokon részt vennie” – hangsúlyozta a főigazgató.

Megelőzés és terápiák

A tüdőrák legfőbb kóroki tényezője még mindig a dohányzás, illetve a levegőszennyeződés is hozzájárul a betegség kialakulásához. A szakember tapasztalata szerint a passzív dohányzás visszaszorulása, a zárt helyeken történő dohányzás tiltása jelentős hatással van a megbetegedések csökkenő tendenciára.

Bogos Krisztina figyelmeztetett, hogy a tüdő egészségének védelme érdekében nagyon fontos, hogy a dohányzást már fiatal felnőtt korban mellőzni kell. Hozzátette, hogy a leszokás nagyon nehéz folyamat, de érdemes belevágni, mert sokkal jobb életmódot biztosít a dohányzásmentes életmód. Emellett a rendszeres mozgást és az egészséges étkezés fontosságát is megemlítette a betegség megelőzése érdekében.

„Az innovatív terápiáknak, a robotsebészetnek, a sugárterápiának köszönhetően a tüdődaganatos megbetegedés már nem rettegett vagy stigmatizált betegség, mert lehetséges hosszú távú és jó életminőséget, akár gyógyulást biztosítani a betegeknek”

– jelezte az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója.

November elején az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a tüdőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából hirdetett tüdőrákszűrést. Felhívták a figyelmet, hogy a tüdőrák korai felismerése akár 20 százalékkal csökkentheti a halálozást. A szűrés hatékonyságról azt írták, hogy 5125 magas kockázatú személy vizsgálata során több mint kétszáz esetben merült fel tüdőrák gyanúja, így időben megkezdődhetett a kivizsgálás, és indokolt esetben a kezelés.