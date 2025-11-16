Komoly, korszakos magyar hadüzenet a bőr-, a tüdő- és a mellráknak – részletek

A ráknak hadat üzenő magyar találmány lényege egy olyan új, liposzomális hatóanyag kifejlesztése volt, ami a jelenlegi tudás szerint extrém hatékonyságot mutat különböző állatmodellekben.

„Molekulákat kerestünk, amik minél hatékonyabban tudják a rákos sejteket elpusztítani, ráadásul képesek áttörni az úgynevezett gyógyszer-rezisztencia falát is, hatékonyak lehetnek már gyógyszerrezisztens sejtekkel, tumorokkal szemben is. Ezt a molekulát az ELTE tanszéke készítette el, és a mi vizsgálatainkban derült fény arra, hogy mennyire hatékony, mérgező a rákos sejtekre nézve, majd pedig becsomagoltuk egy liposzomális hordozóba” – számolt be az ELTE és a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont közös felfedezéséről Füredi András, a HUN-REN TTK tudományos munkatársa az InfoRádióban.

Az állatkísérleteket már megkezdték. Hatféle különböző rákmodellt használtak, köztük

méhnyakszarkómát,

tüdődaganatot (kétfajtát úgy, hogy emberekből kiműtött tüdőrákszövetet ültettek egerekbe, úgy kezelték őket),

több féle emlődaganatot,

a különösen veszélyes melanómát,

és mindegyikben jelentős hatást értek el. Voltak olyan modellek, amelyekben néha egyetlen egy kezeléssel is teljes gyógyulást tudtak előidézni.

„Ezekben a kísérletekben mindegyik modellben tudtuk az állatokat kezelni, mindegyikben jelentős eredményt mutatott a mi készítményünk. Volt, ahol a daganatot teljesen megállította a kísérlet teljes idejére, és ahogy mondtam, volt olyan, ahol teljes gyógyulást ért el.

Volt olyan eset, ahol ezt a gyógyulást egyetlen kezelés hatására is el tudtuk érni”

– húzta alá Füredi András.

Azon dolgoznak jelenleg is, hogy a készítmény mihamarabb eljuthasson az emberekhez, de ők „alapkutatók”, ami azt jelenti, hogy a felfedezés megszületett, szabadalmaztatták, és most egy lehetőség született arra, hogy olyan irányba haladjon tovább a folyamat, hogy az ember is minél hamarabb a gyümölcsét élvezze. Ehhez összeálltak Magyarország egyik legrégebbi, legjelentősebb onkológiai gyógyszereket fejlesztő-tesztelő vállalatával, amelynek nagy tapasztalata van a folyamat folytatásában. Amint az állatkísérleteknek vége, másfél-két év múlva akár „szer” is lehet belőle, rosszabb esetben ez az időszak három-négy évre tolódik.

A célzott szerekkel ellentétben ennek a vegyületnek ahhoz, hogy hasson, nem kellenek speciális biológiai markerek, feltételek, genetikai típusok.

„Ez igazából hatni fog a legtöbb tumorra nagy valószínűséggel anélkül, hogy a genetikai állományt különösebben meg kellene néznünk,

magyarul azok, akik kaphatják, és akik profitálhatnak belőle egyszer majd, azoknak a köre sokkal-sokkal szélesebb, mint egy ma fejlesztendő biológiai vagy célzott terápia esetében” – osztotta meg Füredi András.