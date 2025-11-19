ARÉNA - PODCASTOK
Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltje Karácsony Gergely ismét nem tartotta a szavát: hol vannak az ígért traffipaxok? címmel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten, az Árpád hídon 2024. június 4-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Vitézy Dávid élesen bírálta Lázár Jánost a mozdonyok ügyében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője ismét éles hangvételű bejegyzésben szúrt oda az építési és közlekedési miniszternek és helyettesének vasútfejlesztési ügyben.

Újabb posztban bírálta Vitézy Dávid Lázár Jánost, miután a közlekedési miniszter helyettese nemrég egy bérelt mozdony átadása után azt nyilatkozta, hogy az önkormányzatok nem harcolták ki a vasútfejlesztéseket, hanem helyette autópályák építését kérték a kormánytól – vette észre a 24.hu.

Vitézy Dávid szerint Csepreghy Nándor államtitkár „olyan arcpirító szövegeket mondott, amiket a főnöke szokott”. Mint írta, az államtitkár „olyan hevesen érvelt amellett, hogy a használt mozdonyok minden szempontból jobbak, mint az újak, hogy már nem is érthető, Németországban, Svájcban vagy akár Csehországban és Lengyelországban miért vesznek új mozdonyokat”. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint

a miniszterhelyettes az önkormányzatokra akarja tolni a vasúti fejlesztések elmaradásának felelősségét, mondván „nem kérték eléggé, és ezért minden fejlesztési forrás a közúthálózat fejlesztésére ment”.

„Csepreghy Nándor nem mond igazat. Egyrészt a források szűkösségére hivatkozik, de valószínűleg ha ebben is kikérték volna az önkormányzatok véleményét, akkor viszonylag kevés magyar település mondta volna azt, hogy 255 milliárd szabad forrásból ne a vasútra, hanem a Kopaszi gáton MÁV-székházra költsünk – a kormány mégis ezt a döntést hozta” – írta bejegyzésében Vitézy Dávid.

A politikus, közlekedési szakértő azt is megjegyzte, hogy amióta tavaly felállt az új fővárosi közgyűlés, legalább négy olyan döntést hozott, amelyben a vasúti fejlesztések fontosságára próbálta felhívni a kormány figyelmét.

„Ha a minisztérium valóban az önkormányzatok szavára figyelne, akkor már feltűnt volna nekik például Budapest vagy az agglomeráció egyértelmű vasútpárti álláspontja.

A helyzet azonban nem ez. A Lázár-féle közlekedéspolitika csak akkor hivatkozik az önkormányzatokra, amikor a felelősséget akarja hárítani. De az a döntés, hogy a vasút kapcsán több vonalat zártak be Lázár minisztersége óta, mint amennyit felújították, vagy az, hogy egyetlen új járművet sem sikerült venni a MÁV számára, csak minden korábbi tervet visszavontak, nem az önkormányzatok, hanem a kormány szintjén született meg – és a felelősséget ezért a miniszternek kell viselnie” – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

