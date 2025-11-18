Bő hárommillióra büntették Szabó Tímeát, nem akárkinek a jelenlétében

Szabó Tímeának, a Párbeszéd parlamenti képviselőjének azért csökkentették a tiszteletdíját, mert az igazságügyi bizottság szeptemberi ülésén előzetes bejelentés nélkül, a bizottság elnökének többszöri figyelmeztetése ellenére, házszabálysértő módon felmutatta a kapcsolati erőszak áldozatává vált Orosz Bernadett fényképét.

Az Országgyűlés fideszes elnöke, Kövér László ezért megvonta Szabó Tímea egyhavi fizetését, 3 403 562 forintot, az Országgyűlés pedig most 112 igen szavazattal, 56 nem ellenében jóváhagyta a döntését.

Az ellenzéki képviselő a Facebook-oldalán nyilatkozott az esetről.

„A Fidesz–KDNP képviselői úgy érezték, hogy én 3 millió forint büntetést érdemlek, csak azért, mert kiálltam a bántalmazott nők elleni erőszak ellen. Ez a büntetés nem rólam szól a félreértések elkerülése végett; ez minden bántalmazott nő arcul csapása. Ahelyett, hogy a kormánypárti képviselők végre meghallgatnák azt, hogy mekkora baj van a családon belüli erőszak terén még mindig, hogy minden héten egy nő, minden hónapban pedig egy gyerek hal meg családon belüli erőszak áldozataként, ehelyett a kormánypártok inkább azt büntetik, aki kiáll mellettük, kiáll értük. Ez gyalázat.”

A fényképen szereplő Orosz Bernadett egyébként Szabó Tímea vendégeként ott volt a parlamentben, amikor az megszavazta az ellenzéki politikus megbüntetését.