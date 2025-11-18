Ezt nem csinálhatja akárki az autókkal a kertjében

A férfi 2022-től fémhulladékok gyűjtésével foglalkozott, majd 2025 elejétől forgalomból kivont gépkocsik bontásába kezdett: a pénzzé tehető alkatrészeket kiszerelte az autókból és értékesítette. A bontás során felhalmozott, nem eladható hulladékot, és az évek alatt összegyűjtött egyéb települési és bontási hulladékot a saját telkén és a szomszédos ingatlanon tárolta – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség..

A hulladékká vált gépjármű bontása olyan hulladékkezelési tevékenység, amely kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott engedély alapján végezhető, és hulladékot kizárólag az erre a célra kijelölt helyen lehet elhelyezni.

A vádlott a járművek tárolásához és bontásához, valamint a hulladék kezeléséhez és gyűjtéséhez szükséges engedéllyel nem rendelkezett.

A Monori Járási Ügyészség a férfit jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolja.