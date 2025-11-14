Néhány helyen 20 fok is lehet, de a többségnek marad a kuckózós idő

A tartósan borult, párás tájakon szitálás és gyenge eső is lehet, a hőmérséklet itt 5-10 fok között alakul - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli, délnyugati részein kezd el szakadozni, zsugorodni a rétegfelhőzet, ott kisüthet a nap. Másutt általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és néhol jelentéktelen szitálás is előfordulhat. A délies szél főként a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon általában 5 és 10 fok között alakul, míg a kevésbé felhős, napos részeken akár 11 és 19 fok közé is emelkedhet a hőmérséklet.

Szombaton folytatódik a nagyrészt borult, párás, főleg északkeleten ködös idő, szitálás, sőt helyenként gyenge eső is kialakulhat. A déli országrészben azonban előfordulhatnak kevésbé felhős, napos tájak is. Főleg a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, előbbi vidékeken néhol meg is erősödik a délnyugati, déli szél. Hajnalban 3-12 fok várható, míg kora délután a tartósan borult, párás területeken 5-11, a naposabb vidékeken 12-19 fokra van kilátás.

Vasárnap az Északi-középhegység egyes részein még tarthatja magát a köd, illetve a rétegfelhőzet, de másutt is nagyrészt felhős, délen ugyanakkor naposabb idő valószínű. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szelet a déli országrészben élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-12 fok várható, míg kora délután a tartósan borult, párás területeken 6-12, a naposabb részeken 13-20 fokra van kilátás.