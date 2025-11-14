ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.4
usd:
330.19
bux:
108213.63
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ködös, párás, őszi idő.
Nyitókép: Getty Images / Schon

Néhány helyen 20 fok is lehet, de a többségnek marad a kuckózós idő

Infostart / MTI

Folytatódik a nagyrészt borongós, ködös idő a hétvégén is. A köd a déli országrészben szakadozhat fel, itt a napsütés mellett akár 20 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, és a szél élénk, olykor erős lesz.

A tartósan borult, párás tájakon szitálás és gyenge eső is lehet, a hőmérséklet itt 5-10 fok között alakul - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli, délnyugati részein kezd el szakadozni, zsugorodni a rétegfelhőzet, ott kisüthet a nap. Másutt általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és néhol jelentéktelen szitálás is előfordulhat. A délies szél főként a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon általában 5 és 10 fok között alakul, míg a kevésbé felhős, napos részeken akár 11 és 19 fok közé is emelkedhet a hőmérséklet.

Szombaton folytatódik a nagyrészt borult, párás, főleg északkeleten ködös idő, szitálás, sőt helyenként gyenge eső is kialakulhat. A déli országrészben azonban előfordulhatnak kevésbé felhős, napos tájak is. Főleg a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, előbbi vidékeken néhol meg is erősödik a délnyugati, déli szél. Hajnalban 3-12 fok várható, míg kora délután a tartósan borult, párás területeken 5-11, a naposabb vidékeken 12-19 fokra van kilátás.

Vasárnap az Északi-középhegység egyes részein még tarthatja magát a köd, illetve a rétegfelhőzet, de másutt is nagyrészt felhős, délen ugyanakkor naposabb idő valószínű. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szelet a déli országrészben élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-12 fok várható, míg kora délután a tartósan borult, párás területeken 6-12, a naposabb részeken 13-20 fokra van kilátás.

Kezdőlap    Belföld    Néhány helyen 20 fok is lehet, de a többségnek marad a kuckózós idő

időjárás

időjárás-előrejelzés

időjárás-jelentés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kikaptak a portugálok, sorsöntő mérkőzés vár a magyarokra
állás, menetrend

Kikaptak a portugálok, sorsöntő mérkőzés vár a magyarokra
A portugál labdarúgó-válogatott kikapott Írországban, így a vasárnapi utolsó fordulóban dől el, melyik csapat jut ki a jövő évi világbajnokságra és melyik lesz pótselejtezős az európai selejtező F csoportjából.
 

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

Faragó Tamás az új olimpiai lebonyolításról: a nézők nyernek, eltűnnek az érdektelen meccsek

Faragó Tamás az új olimpiai lebonyolításról: a nézők nyernek, eltűnnek az érdektelen meccsek

A 2028-as Los Angeles-i játékokon a megszokottól teljesen eltérő lesz a vízilabdatorna lebonyolítása. Rövidebb ideig tart, kevesebb meccset rendeznek, és két hatos helyett három négyes csoportba sorsolják a válogatottakat. Faragó Tamás az InfoRádióban azt mondta, ezzel a változtatással az első pillanattól az utolsóig éles lesz a küzdelem, az összes meccset a lehető legmagasabb hőfokon kell lejátszaniuk a csapatoknak. A Nemzet Sportolója értékelte az FTC és a Vasas eddigi őszi BL-szereplését is.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a rendelet az árrésstop módosításáról

Megjött a rendelet az árrésstop módosításáról

A kormány újabb három hónappal meghosszabbította, valamint további árucikkekkel bővítette az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot. Decembertől a szabályozás 14 új termékkörre is kiterjed, a marhahústól a gyümölcsökön át egészen a bébiételekig – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a tökéletes, sokáig puha bejgli receptje: így garantáltan nem reped ki

Itt a tökéletes, sokáig puha bejgli receptje: így garantáltan nem reped ki

Békebeli bejgli receptek: így készül a mákos bejgli és a diós bejgli, illetve a gesztenyés bejgli töltelék. Mutatjuk, mitől lesz puha a bejgli tészta nagyanyáink bejgli receptje szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 05:24
Fegyverrel fenyegetőzve sorra szedte el a kocsikat egy férfi – mutatjuk, hol és hogyan garázdálkodott
2025. november 14. 05:12
Kijöttek a hivatalos információk az új bolti árazásról
×
×
×
×