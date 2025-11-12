ARÉNA - PODCASTOK
Kétgyermekes család sétál egy városban.
Nyitókép: Getty Images/Liliya Krueger

Orbán Viktor: fontos döntéseket hoztunk ma – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kormánynak kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban szerda este.

„Tisztelt nevelőszülők, figyelem! A kormány mai ülésén fontos döntéseket hozott, amely az önök küldetését és munkáját alapvetően érinti. Ez az intézkedés akcióterv, ez három részletből áll” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor a részletekről szólva elmondta: először is a nevelőszülői alapdíjat megduplázzuk. Másodszor lehetővé tesszük, hogy a nevelőszülőket a korábbi alacsonyabb kiegészítő díj helyett minden nevelt gyermek után megillesse az alapdíj. És végül harmadszor a speciális szükségletű, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők számára a neveléshez kapcsolódó többletdíjat szintén megduplázzuk.

„Minden magyar gyermek újabb őrhely, vigyáznunk kell rájuk, hálával tartozunk azoknak az embereknek, a nevelőszülőknek, akik vállalják fölnevelésük felelősségét. A kormánynak kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is. Erről szólnak ezek az intézkedések. Munkájukat köszönjük, sok sikert kívánunk!” – közölte a miniszterelnök.

Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

The White House accuses Democrats of creating a "fake narrative". It also says the victim is the late Virginia Giuffre.

