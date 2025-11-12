Orbán Viktor: egy magyar kormánytag Amerikában utómunkálatot végezhet

A miniszterelnök és a vele utazó miniszteri, vállalatvezetői delegáció Donald Trump amerikai elnökkel és stábjával folytatott megbeszélésein számos megállapodás született. Az ezekhez kapcsolódó feladatok szétosztásáról készült egy videó a szerdai kormányülésen.

„Az első és legfontosabb dolog, hogy ne engedjük felrojtosodni az amerikai megállapodásokat, hanem maradjunk továbbra is élesek és feszesek. Szét kell osztani a munkát” – szögezte le a videóban Orbán Viktor.

Többek között Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszternek kell az általa megkötött fontos megállapodásokat mielőbb végigvinnie és azokról beszámolnia, ahogy Lantos Csaba energiaügyi tárcavezetőnek is figyelemmel kell kísérnie a megállapodások megvalósítását. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a J.D. Vance amerikai alelnökkel folytatott tárgyalások nyomán keletkezett feladatokat kell gondoznia. Lázár János építési- és közlekedési miniszterrel Orbán Viktor személyesen fog egyeztetni a feladatairól.

Kiderült még, hogy Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn az Egyesült Államokba utazik, ami által a kormányfő elmondása szerint lehetőség nyílik rá, hogy „személyesen egy magyar kormánytag is a helyszínen egy utómunkálatot elvégezzen”. Arra kérte Bóka Jánost, hogy vele külön egyeztessen az utazása előtt.

A hadiipari megegyezéssel kapcsolatban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek azt mondta Orbán Viktor, hogy bár az megvan, hogy „milyen fegyverrendszerekről beszélünk”, de a mennyiséget és az arról szóló alkut szeretné nyomon követni.

Mint ismert, csütörtökön 10-től Kormányinfó lesz, ahol szintén szóba kerülhetnek az amerikai megállapodások.