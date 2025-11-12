ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.58
usd:
331.76
bux:
108149.88
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: egy magyar kormánytag Amerikában utómunkálatot végezhet

Infostart

A tárgyalások Amerikában lezárultak, de a feladatok még előttünk vannak. Nincs lazsálás, munka van – írta a kormányülésen kiosztott feladatokkal kapcsolatban Orbán Viktor a Facebookon.

A miniszterelnök és a vele utazó miniszteri, vállalatvezetői delegáció Donald Trump amerikai elnökkel és stábjával folytatott megbeszélésein számos megállapodás született. Az ezekhez kapcsolódó feladatok szétosztásáról készült egy videó a szerdai kormányülésen.

„Az első és legfontosabb dolog, hogy ne engedjük felrojtosodni az amerikai megállapodásokat, hanem maradjunk továbbra is élesek és feszesek. Szét kell osztani a munkát” – szögezte le a videóban Orbán Viktor.

Többek között Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszternek kell az általa megkötött fontos megállapodásokat mielőbb végigvinnie és azokról beszámolnia, ahogy Lantos Csaba energiaügyi tárcavezetőnek is figyelemmel kell kísérnie a megállapodások megvalósítását. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a J.D. Vance amerikai alelnökkel folytatott tárgyalások nyomán keletkezett feladatokat kell gondoznia. Lázár János építési- és közlekedési miniszterrel Orbán Viktor személyesen fog egyeztetni a feladatairól.

Kiderült még, hogy Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn az Egyesült Államokba utazik, ami által a kormányfő elmondása szerint lehetőség nyílik rá, hogy „személyesen egy magyar kormánytag is a helyszínen egy utómunkálatot elvégezzen”. Arra kérte Bóka Jánost, hogy vele külön egyeztessen az utazása előtt.

A hadiipari megegyezéssel kapcsolatban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek azt mondta Orbán Viktor, hogy bár az megvan, hogy „milyen fegyverrendszerekről beszélünk”, de a mennyiséget és az arról szóló alkut szeretné nyomon követni.

Mint ismert, csütörtökön 10-től Kormányinfó lesz, ahol szintén szóba kerülhetnek az amerikai megállapodások.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: egy magyar kormánytag Amerikában utómunkálatot végezhet

egyesült államok

orbán viktor

kormányülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakszervezeti elnök: ha nem lesz komolyabb béremelés, még többen fogják elhagyni a szociális ágazatot

Szakszervezeti elnök: ha nem lesz komolyabb béremelés, még többen fogják elhagyni a szociális ágazatot

Egy szociális dolgozó átlagosan havi nettó 297 ezer forintot keres, ebből kell megoldania a számlák kifizetését és a bevásárlást is – mondta az InfoRádióban a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Boros Péterné úgy értesült, bizonyos intézményekben 30 százalékos munkaerőhiány van, ami azt eredményezi, hogy az ágazatban maradók sem tudnak már teljes felelősséget vállalni a munkakörükért, mert állandósult a helyettesítés. A szakszervezet demonstrációt tartott szerdán a megítélésük szerint tarthatatlan helyzet miatt.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Próbálja visszanyerni erejét a forint a kormány friss tervei után

Próbálja visszanyerni erejét a forint a kormány friss tervei után

Erősödni próbál szerda reggel a forint miután tegnap érezhetően gyengült a magyar deviza a költségvetési lazítás és a bankadó megemelésének hírére. Kérdés, hogy a befektetők mennyire aggódnak a kormány bejelentése miatt, tartósan gyengülő pályára kerülhet-e a forint emiatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is használsz Vintedet? Teljesen megváltozott az app, mindenki sík ideg - erre nagyon figyelj

Te is használsz Vintedet? Teljesen megváltozott az app, mindenki sík ideg - erre nagyon figyelj

A Vinted használói felháborodtak, miután egy frissítés következtében a ruhadarabok méretei tévesen jelennek meg a platformon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says release of emails claiming Trump spent hours with Epstein victim creates 'fake narrative'

White House says release of emails claiming Trump spent hours with Epstein victim creates 'fake narrative'

The White House says the victim - whose name is redacted in the emails - is the late Virginia Giuffre.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 17:35
A drogellenes küzdelemre fókuszál a MCC Budapest Summit
2025. november 12. 16:51
Hatalmas változás jön Budapest közlekedésében
×
×
×
×