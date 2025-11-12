A kormány fontos részleteket közölt a rezsicsökkentésről

A Magyar Közlöny keddi számában közzétett energiaügyi miniszteri rendelet rögzíti, hogy a magyar családok a jelenlegi áron juthatnak áramhoz és gázhoz, Európa legalacsonyabb tarifáit élvezve. A módosítás a rezsivédelmi szolgáltatás meghosszabbítását jelenti, a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia működési támogatásának részletes szabályai pedig új rendeletben kaptak helyet – írja a vg.hu.

A módosítás a rezsivédelmi szolgáltatás meghosszabbítását jelenti változatlan feltételekkel a 2026-os évre. A rezsicsökkentés így jövőre is a 2022 augusztusa óta megszokott formában segíti majd a hazai fogyasztókat. Ennek érdekében Lantos Csaba energiaügyi miniszter több rendelet módosítását írja elő. A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló eddigi rendelet hatályát veszti, és helyébe egy újabb lép.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a közösségi oldalán azt írta, „megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyancsak a Facebookon pedig úgy fogalmazott, „ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlájuk”.

Emlékeztetett, hogy Washingtonban megállapodás született arról, hogy Magyarország mentességet kap az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, így változatlanul vásárolhatunk kőolajat és földgázt, ezzel pedig változatlanul a magyar emberek fizetik Európa legalacsonyabb energiaárakat.

A vg.hu megkérdezte Balogh József energiapiaci szakértőtől, hogy mennyivel emelkednének a lakosság kiadásai a rezsicsökkentés esetleges eltörlése esetén. Azt válaszolta, a rezsicsökkentett tarifa komplex termék, és azért nehéz árazni, mert sokféle árampiaci terméket kell figyelembe venni. Ugyanakkor szerinte más úton el lehet indulni. Felidézte, hogy a 2022-es energiaválság idején a rezsicsökkentés nagyon sokba került, körülbelül 2000 milliárd forintba, ma már azonban 800 milliárdba. Ekkora keret szerepel a 2025-ös költségvetésben. „Ha szakmai alapon kellene árazni a rezsicsökkentés megszüntetése utáni tarifát, akkor pont ezt az extra 800 milliárdot kellene a lakosságtól beszedni” – magyarázta a szakértő.