ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.61
usd:
331.9
bux:
0
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sárga csekkek a Magyar Posta elektronikus posta központjának (EPK) borítékoló gépe mellett 2012. május 3-án.
Nyitókép: Soós Lajos

A kormány fontos részleteket közölt a rezsicsökkentésről

Infostart

Nem változtat a rezsicsökkentés szabályain a kormány, vagyis a mostani áron kapják a családok az áramot és a gázt jövőre is.

A Magyar Közlöny keddi számában közzétett energiaügyi miniszteri rendelet rögzíti, hogy a magyar családok a jelenlegi áron juthatnak áramhoz és gázhoz, Európa legalacsonyabb tarifáit élvezve. A módosítás a rezsivédelmi szolgáltatás meghosszabbítását jelenti, a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia működési támogatásának részletes szabályai pedig új rendeletben kaptak helyet – írja a vg.hu.

A módosítás a rezsivédelmi szolgáltatás meghosszabbítását jelenti változatlan feltételekkel a 2026-os évre. A rezsicsökkentés így jövőre is a 2022 augusztusa óta megszokott formában segíti majd a hazai fogyasztókat. Ennek érdekében Lantos Csaba energiaügyi miniszter több rendelet módosítását írja elő. A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló eddigi rendelet hatályát veszti, és helyébe egy újabb lép.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a közösségi oldalán azt írta, „megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyancsak a Facebookon pedig úgy fogalmazott, „ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlájuk”.

Emlékeztetett, hogy Washingtonban megállapodás született arról, hogy Magyarország mentességet kap az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, így változatlanul vásárolhatunk kőolajat és földgázt, ezzel pedig változatlanul a magyar emberek fizetik Európa legalacsonyabb energiaárakat.

A vg.hu megkérdezte Balogh József energiapiaci szakértőtől, hogy mennyivel emelkednének a lakosság kiadásai a rezsicsökkentés esetleges eltörlése esetén. Azt válaszolta, a rezsicsökkentett tarifa komplex termék, és azért nehéz árazni, mert sokféle árampiaci terméket kell figyelembe venni. Ugyanakkor szerinte más úton el lehet indulni. Felidézte, hogy a 2022-es energiaválság idején a rezsicsökkentés nagyon sokba került, körülbelül 2000 milliárd forintba, ma már azonban 800 milliárdba. Ekkora keret szerepel a 2025-ös költségvetésben. „Ha szakmai alapon kellene árazni a rezsicsökkentés megszüntetése utáni tarifát, akkor pont ezt az extra 800 milliárdot kellene a lakosságtól beszedni” – magyarázta a szakértő.

Kezdőlap    Belföld    A kormány fontos részleteket közölt a rezsicsökkentésről

rendelet

kiadás

áram

gáz

költség

számla

rezsicsökkentés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak

Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak
Lehet, hogy mindenkinek igaza van az orosz energiavásárlási korlátozás alóli felmentés időtartamában, mert ha korlátos is, akár évente meghosszabbíthatja azt az Egyesült Államok elnöke – mondta Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában, ismertetve az amerikaiakkal kötött energiaügyi megállapodás eddig ismert részleteit.
 

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Balázs: nincs vége a washingtoni megállapodás megkötésével, meg is kell védeni

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?

Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?

Új év, új lehetőségek a befektetéseinkben is! A hazai befektetési piac szakértőinek krémje mondja el a november 18-i Portfolio Investment Day-en, hogy mibe tegyük a pénzünket, hol érhetünk el kiemelkedő hozamokat, hol vannak a rejtett lehetőségek. A vendégünk Bánhalmi Gábor, vezető stratéga, K&H Alapkezelő, Böröczky Dezső, stratégia és üzletfejlesztési vezető, Gránit Alapkezelő, Pintér András, befektetési igazgató, Apelso Capital Alapkezelő, Somlai László, vezető, Erste Private Banking, Soós Péter, senior privátbankár, partner, HOLD Alapkezelő, és Szabó Tamás, ügyvezető igazgató, Gránit Bank. A befektetési konferencia programja itt található. Jelentkezz még ma!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy Márton döntött: milliárdos befizetések várnak ezekre a fővárosi kerületekre

Nagy Márton döntött: milliárdos befizetések várnak ezekre a fővárosi kerületekre

2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

The US president indicates he will go ahead with a lawsuit against the BBC over how his speech was presented by Panorama.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 08:01
Több ezren álltak ki a börtönnel fenyegetett Iványi Gáborék mellett
2025. november 12. 07:42
Csizmazia Gábor: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak
×
×
×
×