Egy vaddisznó áll az erdő szélén, köves talajon.
Nyitókép: Pixabay

Sertéspestis egy Magyarországon kilőtt vaddisznóban

Infostart / MTI

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az afrikai sertéspestis (ASP) jelenlétét erősítette meg Baranya vármegyében. A fertőzést egy eddig ASP-mentes területen, Old település külterületén, a horvát határtól néhány száz méterre kilőtt vaddisznóból vett mintában mutatta ki a laboratóriumi vizsgálat - közölte a Nébih a honlapján.

A tájékoztató szerint a fertőzött egyedet Baranya vármegyében, a horvátországi ASP-esetek miatt magas kockázatúvá minősített területen lőtték ki. A fertőzés az ASP vaddisznókban való természetes terjedésével kerülhetett át Horvátország területéről. Az eset megerősítését követően 15 vadgazdálkodási egység teljes területét "fertőzött terület" kockázati kategóriába sorolta át a hatóság, emellett Baranya, Bács-Kiskun és Tolna vármegye területén is új, magas kockázatú területek lettek kialakítva.

Felhívták a figyelmet arra, hogy továbbra is kiemelten fontos a betegség házi sertésekre történő átterjedésének megakadályozása, amihez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.

A Nébih kiemelte: az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes. A jelentőségét az a gazdasági kártétel adja, ami egyrészt a megbetegedett állatok leöléséből, másrészt a kereskedelmi korlátozásokból adódik.

A hatóság kéri az állattartókat, hogy amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesítsék az állategészségügyi szolgálatot.

