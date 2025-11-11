ARÉNA - PODCASTOK
V. Naszályi Márta (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk Egyesület) polgármester az I. kerületi önkormányzat képviselő-testületi ülésének elején 2024. február 29-én. Ezen a napon Böröcz László, a Budavári Fidesz elnöke, polgármesterjelölt a Budavári Önkormányzat épületénél tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy jelentősen túlárazott szerződést kötött a V. Naszályi Márta vezette I. kerületi önkormányzat, amelynek nyomán 17 millió forintot fizettek ki a 8 milliós beruházásért.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Elolvad Karácsony Gergely pártja

Infostart

Kilép a Párbeszédből V. Naszályi Márta.

V. Naszályi Márta kilép a Párbeszédből - erősítette meg a Népszava értesülését az I. kerület volt polgármestere.

A politikus a pontos okokról nem akart nyilvánosan beszélni, annyit elárult: hosszú ideje nem érezte magát „komfortosan” a Párbeszéd által követett irányvonallal; amellett, hogy szerinte a zöldpolitikájuk elsikkadt, az egyházellenes kampányt sem támogatta.

V. Naszályi Márta elmondta, hogy az utolsó csepp a pohárban párttársa, Barabás Richárd hétfői bejelentése volt, aki „egy teljesen új alapokon nyugvó szervezet” életre hívásáról beszélt, amely indulna a 2026-os parlamenti választáson.

A lap úgy tudja, a párt tagjai közül hétfő óta többen is jelezték, hogy elhagyják a Párbeszédet, a Barabás Richárd által bejelentett indulásba ugyanis csupán egy szűk kör volt beavatva, z ellenzéki párt jó része azonban nem.

24 ÓRA
