2025. november 10. hétfő Réka
Sulyok Tamás köztársasági elnök kitüntetett egy görög és egy spanyol fiatalt, akik magyar turistákat mentettek ki a tengerből.
Nyitókép: Facebook/Dr. Sulyok Tamás

Sulyok Tamás kitüntette a magyar turisták életét megmentő fiatalokat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A görög és a spanyol hős egy apa és a gyermeke életét mentette meg Görögországban, akiket az erős szél sodort távol a parttól.

Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön tüntette ki azt a két fiatalt, akik idén nyáron egy magyar férfit és 10 éves lányát mentették meg a tengerbe fulladástól a görögországi Epanominál – írja az államfő Facebook bejegyzése nyomán a Telex.

A 21 éves görög Anasztaszisz Garapisz és spanyol segítője, Iset Segura Santaeularia a Magyarország Köztársasági Elnökének Arany Érdemérme fokozatot vehették át a köztársasági elnöktől.

„Tettük az emberiesség, a hősiesség és az önzetlenség nagyszerű példája” – írta bejegyzésében Sulyok Tamás, aki kiemelte, hogy a fiatal hősök azonnal, gondolkodás nélkül a bajbajutottak segítségére siettek. A díjátadón jelen volt a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke, Bagyó Sándor és az alelnök, Dárdai Miklós is.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, az apa és lánya még júliusban került bajba a görögországi Epanomi partjainál. A két magyar turistát messze a parttól sodorta el a tenger, de vitorlázók észrevették őket, és azonnal a segítségükre siettek. Egy szélszörfös vette észre őket, aki videón is rögzítette az eseményt. Azonnal átadta deszkáját a kimerült embereknek, hogy legyen mibe kapaszkodniuk.

Belföld    Sulyok Tamás kitüntette a magyar turisták életét megmentő fiatalokat

