Infostart.hu
2025. november 9. vasárnap
Kisebb dobozokba csomagolt karácsonyi ajándékok növényi díszítéssel, parkettán elhelyezve.
Nyitókép: Pixabay

Titkos akcióba kezdett a Magyar Református Szeretetszolgálat

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A szegénység elleni küzdelem világnapján indította el a Magyar Református Szeretetszolgálat a Karácsonyi álom programot. Idén az adományozók segítségével 2025 mélyszegénységben élő gyermek karácsonyi kívánságát szeretnék valóra váltani. A program hat éve alatt eddig már csaknem kilencezer nehéz sorsú kisgyermek és fiatal álma teljesült. Az InfoRádió a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét, Dobis-Lucski Zsófiát kérdezte.

Korainak tűnhet, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat már október 17-én meghirdette az idei első adventi adománygyűjtését, de megvan ennek az oka, hiszen nem egyszerű adományozásról van szó, hanem több mint kétezer gyerek konkrét karácsonyi álmát lehet valóra váltani – adott tájékoztatást a programról a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Mint Dobis-Lucski Zsófia elmondta: a szülőkkel, nagyszülőkkel titokban kell megszervezni, hogy szenteste valóra válhassanak az adott gyermekek legnagyobb kívánságai, és így a családban maradhat az ajándékozásnak az öröme, ezzel is erősítve a köztük lévő szeretetkapcsolatot.

Mivel ez decemberben még rengeteg logisztikai feladatot ró a szeretetszolgálatra, ezért indították el már október 17-én az első adománygyűjtő programjukat Karácsonyi álom néven.

„A Karácsonyi álom honlapon, a szeretetdoboz.jobbadni.hu oldalon nagyon szívszorító böngészni ezeket a kívánságokat – hívta fel a figyelmet a kommunikációs vezető – Olyan mélyszegénységben vagy nevelőszülőknél, lakásotthonokban élő gyermekeket szólítottak meg az ősz elején, akiknek már az nagyon nagy álomnak számít, hogy mondjuk legyen egy jó meleg télikabátjuk, vagy hogy kaphassanak egy új téli cipőt, mert a tavalyit már kinőtték.”

Több száz gyerek például mindössze egy saját tusfürdőre vagy samponra vágyik. „Jobb sorban lévő felnőttek, akár gyermekek számára ezek annyira hétköznapi dolgok, gondoljunk akár a tisztasági szettekre, vagy éppen egy-egy játékra, könyvre, de sajnos több ezer gyerek van hazánkban, akinek ezek már az álom kategóriát jelentik, az ő álmaikat segíthetünk valóra váltani” – mondta Dobis-Lucski Zsófia.

Az adományozáshoz el kell látogatni a honlapra, ki kell választani egy vagy több gyereket, akinek a története vagy a bemutatkozása megtetszik. Utána vagy megvásároljuk mi magunk az ajándékot és eljuttatjuk a szeretetszolgálat a budapesti vagy a debreceni adománypontjaira személyesen vagy futárszolgálattal, vagy a honlapon kiválasztott ajándék értékét is át lehet utalni, és ebben az esetben a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai fogják valóra váltani az álmot: meg fogják vásárolni, amit a kiválasztott gyermek kért.

Idén összesen 2025 karácsonyi álmot gyűjtöttek össze, közülük még több mint ezer gyermek várja, hogy hátha valaki valóra váltja az ő legnagyobb álmát. „Azt tudni kell, hogy a gyerekektől ezt a munkatársaink nagyon rafinált módon gyűjtötték össze, tehát a leendő ajándékozottak nem tudják, hogy részt vesznek ebben a programban. Például egy délutáni napközis foglalkozás keretében azt a feladatot kapták, hogy írják le egy cetlire, hogy mi az ő legnagyobb álmuk, és ezek kerültek a honlapra” – mondta Dobis-Lucski Zsófia, és hozzátette: a kívánságok november 20-ig teljesíthetők.

